La Audiencia Provincial vuelve a dar la razón a Elena Tablada por la custodia de su hija

Elena Tablada ha vuelto a ganar a Javier Ungría en los juzgados, después que la Audiencia Provincial ha ratificado la decisión del Juzgado de Primera Instancia de julio de 2024, que concedió la totalidad de la custodia de su hija a la diseñadora, tal y como ha adelantado 'Semana'.

Los dos recurrieron esta sentencia. El exconcursante de 'Supervivientes' quería tener la custodia compartida de su hija, mientras que la diseñadora pedía una revisión de las medidas adoptadas por el juzgado, algunas de las cuales han cambiado ahora. Todo por el interés de la niña, pero validando el recurso que había presentado la abogada de la ex de David Bisbal.

Las peticiones de la madre han sido escuchadas y no solo se mantiene la custodia completa, sino que también se han tenido en cuenta los desplazamientos a Estados Unidos y se ha reajustado la mecánica para tomar decisiones en lo que respecta a la escolarización de la niña. Hasta ahora las decisiones en lo que respecta al colegio de de Camila se repartía en un 60/40 entre ambos. Pero ahora el porcentaje ha cambiado para pasar a ser 70/30, con un aumento en favor de Elena Tablada. De esta manera se reconoce su rol principal en el día a día de la pequeña, tal y como publica ABC.

Javier Ungría había pedido limitar la posibilidad de que Camila viajara con su madre y su hermana a Miami. Sin embargo, la nueva sentencia considera que estos desplazamientos «no suponen un perjuicio para la niña, y sí, en cambio, refuerzan el vínculo emocional y familiar que mantiene con el entorno materno». Hay que tener en cuenta que la familia de Elena Tablada vive, en gran parte, en Estados Unidos, donde la propia diseñadora pasó gran parte de su infancia y adolescencia.

La otra sentencia

Hace unas semanas otra sentencia también relacionada con su hija, en cambio, fue negativa para Elena Tablada. A principios de junio, la juez le dio la razón a Javier Ungría y decretó que no tendría que pagar pensión a la niña, aunque la diseñadora pretendía recurrir la decisión, tal y como pudo saber ABC.

«Eso le corresponde a Camila. Es un derecho de ella. El padre compensa con pagos hecho por él voluntariamente, lo que es completamente arbitrario e injusto para la menor. De todas maneras, si no se lo quiere dar, no me preocupa, yo la sacaré adelante, saldremos adelante como siempre hemos hecho», aseguraba ella tras conocerse el resultado judicial.

El motivo por el que la juez habría negado la petición de Elena Tablada sería que Javier Ungría paga íntegramente el colegio de su hija. Por lo tanto, la magistrada no considera que deba pagar más dinero dada la repartición de la custodia.

