Ataque de ansiedad de Paz Vega en 'Masterchef Celebrity' Paz Vega en 'Masterchef Celebrity'. / TVE Óscar Higares resultó eliminado EL NORTE Lunes, 15 octubre 2018, 19:08

La 1 de Televisión Española emitió anoche una nueva entrega de MasterChef Celebrity, el talent show culinario que volvió a demostrar que no es ninguna broma. La última en sufrirlo personalmente fue Paz Vega al acabar convirtiéndose en la víctima después de sufrir un ataque de ansiedad en la prueba de eliminación, en la que Óscar Higares acabó expulsado.

La actriz junto con María Castro, Santiago Segura, Ona Carbonell y el propio Higares se tenían que enfrentar en la prueba de eliminación. Tras preparar su plato de guanaco salvaje, acabó derrumbándose. «No puedo controlar. De repente me da el nervio y no puedo controlar» apuntó la concursante.

En ese momento tan complicado tuvo que contar con la ayuda de Eva González. «Paz, ¿te encuentras bien?», le dijo la presentadora y ésta la contestó: «Es que no sé, tengo como ganas de llorar. No es nada, no estoy mareada ni nada. Es emocional. De verdad, qué vergüenza, por favor» .

Una vez superados esos difíciles momentos, Paz Vega llevó su plato hasta el jurado que la felicitó por su elaboración.