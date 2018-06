Asombroso cambio físico de la niña del 'Antes muerta que sencilla' María Isabel (c), ganadora del Fesitival de Eurovisión Junior 2004. / Efe Catorce años después se ha convertido en un mujer muy sexy como se puede apreciar en los posados que publica en las redes sociales EL NORTE Martes, 12 junio 2018, 21:34

María Isabel, de 23 años, nunca olvidará su más tierna infancia cuando logró poner a sus pies a toda Europa con el ritmo de su canción 'Antes muerta que sencilla'. En el año 2004 se convirtió en ganadora de 'Eurojunior' y su tema se bailaba en todas las pistas de baile.

Pero no acabaron aquí sus éxitos. Más tarde llegó 'No me toques las palmas que me conozco'. Tras esta canción, ya poco más se supo de ella. Ahora, catorce años después, ha vuelto a ser tema de conversación por su espectacular cambio físico. Sus sensuales posados en las redes sociales no dejan indiferente a nadie, según recoge 'ABC'.

La joven María Isabel se ha convertido en una mujer sexy como bien se desprende de las imágenes, a la vez que tampoco ha dejado de lado su pasión por la música.