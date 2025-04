Arinna, la hijastra de Carlos Sobera, le da un zasca al presentador en el estreno de 'El precio justo'

el norte Miércoles, 7 de abril 2021, 11:12 Comenta Compartir

'El precio justo' ha comenzado su andadura en la programación de Telecinco con Carlos Sobera quien será el encargo de presentar el nuevo programa de entretenimiento de la cadena. Algo que no es nuevo para Sobera, aunque a diferencia de ocasiones anteriores, compartirá plató con su hijastra, Arianna, una de las azafatas que presentan los productos que los concursantes deben valorar.

Ambos han protagonizado un divertido momento en el estreno del concurso. Carlos Sobera quiso sacarle los colores a la joven hablando sobre su vida amorosa pero, muy lejos de avergonzarla, el presentador se llevó una sorpresa cuando ella le dio una respuesta que le dejó sin palabras y que arrancó las risas de los allí presentes.

Los concursantes estaban atareados averiguando el precio de los artículos y Ari, como la llama el presentador, estaba presentando a los concursantes unos cascos antirruido cuando el presentador comentó: «Ari, que tiene novio, se pone estos auriculares para no escucharle cuando están juntos, ¿verdad Ari?». Por su parte, la joven no dudó en contestarle con un sonado 'zasca': «La verdad es que me los pongo para no escucharte cantar a ti», le dijo tratando de devolverle el 'ataque' a su padrastro.

Ante el comentario de la joven, Carlos Sobera no pudo hacer otra cosa que mostrar su cara de asombro y, entre risas, Ari aseguró que se trataba de una broma. En ese momento, Luis Larrodera, presente como la voz del programa, quiso comprobar las dotes para el canto de Carlos Sobera. Y, después de una gran ovación del público, el presentador se arrancó a cantar durante algunos segundos demostrando el torrente de voz grave del que puede presumir.

Y es que, ya en la presentación del programa, Carlos Sobera aprovechó para asegurar que Arianna, hija de su pareja Patricia Santamarina, con la que lleva años de relación, y del cómico Rody Aragón, iba a destacar por su gran desparpajo dentro del nuevo formato.