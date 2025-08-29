Ariana Grande regresa a los escenarios, siete años después

El Norte Viernes, 29 de agosto 2025, 18:45 Comenta Compartir

Ariana Grande ha confirmado su regreso a los escenarios. La artista ha anunciado su nueva gira: 'The Eternal Sunshine Tour', con la que volverá a la carretera en 2026, siete años después de su último tour mundial. La gira arrancará el 6 de junio en Oakland (California) y recorrerá varias ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles, Boston, Brooklyn o Chicago, antes de cruzar el Atlántico para aterrizar en Londres con cinco fechas: 15, 16, 19, 20 y 23 de agosto. En total, 27 conciertos que celebran su nuevo disco y su esperado retorno al directo.

'Eternal Sunshine', su séptimo álbum de estudio, es el corazón de esta gira. Se trata de un trabajo muy personal que habla del amor, las rupturas y el renacer emocional tras su separación del agente inmobiliario Dalton Gomez. Un disco íntimo, melódico y muy Ariana, según publica KissFm.

Las entradas saldrán a la venta el próximo 10 de septiembre, y se prevé una auténtica avalancha para conseguirlas, ya que la cantante no se sube a un escenario desde 2019, cuando presentó en directo 'Sweetener' y 'Thank U, Next'. Desde entonces, la artista ha estado centrada en su faceta como actriz, destacando especialmente en la superproducción musical 'Wicked', donde interpreta a Glinda. La primera parte del filme fue un éxito rotundo, con 10 nominaciones al Óscar y dos estatuillas ganadas, y su segunda entrega ya tiene fecha de estreno: 21 de noviembre de este año.

