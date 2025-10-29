Arancha Morales confirma su boda en directo, durante los Informativos Telecinco La presentadora se despidió de los espectadores con un: «Mañana volveré como una señora casada»

Arancha Morales, presentadora de la edición matinal de Informativos Telecinco, se dio ayer martes, 28 de octubre, el 'sí, quiero' con su pareja, el colaborador de televisión Jorge Marrón.

Bricio Segovia, copresentador de la edición matinal de Informativos, bromeaba en directo sobre este día tan especial: «Un martes en el que suenan campanas de boda, y yo no miro a nadie, compañera», afirmaba, demostrando la buena relación que existe entre ellos. Arancha aprovechaba la ocasión para confirmar la feliz noticia: «Mañana volveré como una señora casada».

Padres de un niño

Arancha y Jorge ya son padres de un niño, Gael, que nació en 2023, un bebé muy esperado para toda la familia: «Nuestra pequeña gran revolución», compartía la periodista en sus redes sociales.

Desde que el pequeño Gael llegó al mundo, la periodista ha compartido orgullosa algunos de sus momentos más especiales y sus primeras veces, como su primera clase de natación: «Bebé se hace mayor y no deja de sorprendernos». En sus redes, la presentadora también comparte pequeños momentos de su intimidad con su pareja, al que no duda en darle las gracias «por ir siempre a todo de mi mano, con su mejor sonrisa y toda su ilusión».

Arancha, una de las presentadoras estrella de Informativos Telecinco, lleva desde el año 2006 en la cadena, cuando redactaba y locutaba las piezas que se incluían en las distintas ediciones de informativos. En el año 2012 fue su debut delante de las cámaras, desde el control de realización, en la segunda edición de 'Informativos Telecinco'. En la actualidad, se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos de Informativos Telecinco, presentando junto a Bricio Segovia la edición matinal de lunes a viernes.