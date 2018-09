Aramís adopta el papel de madre con Chabelita Aramís Fuster, en el momento que aconseja a Isa Pantoja. / Telecinco La bruja ha recomendado a la joven que «venere» a Isabel Pantoja porque es «una reina» EL NORTE Martes, 18 septiembre 2018, 10:42

Los acercamientos en la casa de 'Gran Hermano VIP' se suceden. Chabelita no puede evitar hablar de Isabel Pantoja con todos sus compañeros. Primero fue con Makoke, a la que confesó que habla «casi todos los días con su madre», aunque parece que se le olvidó decirle que entraba en el programa de Telecinco en una de esas conversaciones.

La ex de Matamoros, como recoge Bekia, aprovechó para lanzar un mensaje a la tonadillera, a quien aconsejó que vaya a buscar a su hija cuando, o bien sea expulsada, o bien cuando concluya su participación como ganadora del concurso, y que si no quiere ir a televisión, al menos le haga una llamada. Chabelita reconoció que esto era imposible porque a su madre «no le gustan este tipo de programas». La joven no sabe que Pantoja llamó en directo a 'Sálvame' el pasado viernes 14, protagonizando un momento histórico en la televisión.

No suficiente con acercarse a Makoke, Chabelita optó por buscar otro interlocutor, en este caso Aramís Fuster. La bruja adoptó el papel de madre y no dudó en aconsejarla sobre Isabel Pantoja: «Es una reina porque veo en su sufrimiento un sufrimiento que la mía también pasó, aunque por otros motivos. Venérala, adórala porque no vas a conseguir otra como ella».

Ante una Chabelita emocionada, Aramís también habló sobre la relación de la joven con Omar Montes: «El chico que tienes ahora no lo veo para ti. La fidelidad en estos tiempos parece que... pero tiene que ser un chico que te quiera de verdad, no por cómo te llames. No te dejes usar».

Aramís insistió de nuevo que la conversación entre madre e hija es fundamental, y ella se puso como ejemplo: «Puedo tener mis más y mis menos con mi madre, pero no quiero que se le falte el respto ni nada porque es mi madre y a mí me duele. Mi sueño es vivir en Madrid con mi madre y mi hijo».