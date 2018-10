Antonia Dell'Atte y Carmen Lomana, a la gresca, en 'Masterchef celebrity' Antonia Dell'Atte y Carmen Lomana cocinando en el mismo equipo. / TVE Las dos 'celebrities' mantuvieron un pique notable cuando era compañeras en una de las pruebas de la noche EL NORTE Martes, 2 octubre 2018, 12:54

Desde que comenzara 'Masterchef Celebrity 3' los telespectadores han estado esperando un enfrentamiento entre las dos 'celebrities' por excelencia de esta edición, Antonia Dell'Atte y Carmen Lomana, y por fin, ese momento ha llegado. Precisamente, sus diferencias se han comenzado a mostrar en una prueba en la que las dos participaban en el mismo equipo.

A pesar de que, en un principio, querían olvidar sus diferencias, han vuelto a estresarse trabajando bajo la capitanía de Paz Vega. Carmen Lomana no soporta la manera que tiene la italiana de expresarse, mientras que ésta tampoco aguanta a la empresaria, ni su finura, de ahí que le haya llegado a decir: «No seas hortera y cursi».

Lomana tampoco se quedó corta al echarle flores a su compañera a la que llamó 'maleducada' y llegó a decir: «Quítame a esta de aquí que me vuelve loca», pero Dell'Atte la contestó rápidamente: «Quítate tú y desmáyate otra vez».

Afortunadamente, al concluir la prueba todo volvió a su cauce e incluso la expareja de Alessandro Lequio se mostró algo arrepentida: «A una acción viene una reacción. Ella me ha ofendido y yo he sido un poco dura, lo sé». No obstante, Lamana continuaba en sus trece y no pudo por menos que expresarse en voz alta: «Me molesta que grite tanto porque me genera un estrés. No voy a discutir porque me da fatiga».