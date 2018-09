Antonia Dell'Atte califica de «traumática» su participación en 'Masterchef Celebrity' Boris Izaquirre y Antonia Dell'Atte concursando en 'Masterchef Celebrity'. / TVE La italiana ha dicho que podría demandar a sus «compañeros» por «acoso» EL NORTE Miércoles, 12 septiembre 2018, 14:23

El pasado domingo, a las 22:05 horas, comenzaba en Televisión Española una nueva edición de 'Masterchef Celebrity'. Después de su emisión, una de las concursantes, Antonia Dell'Atte, en una entrevista concedida a la revista 'Lecturas' aseguraba que podría demandar a sus «compañeros» por «acoso» y que el programa de RTVE ha sido una de las experiencias «más traumáticas» de su vida.

Ha considerado que el rodaje del programa ha sido muy duro. «Me he tomado muy seriamente este programa. Lo he pasado muy mal. Me he dejado la piel», asegura a 'Lecturas' y además no entiende que el resto de concursantes no hayan «sido igual que ella».

En este primer programa, Jordi Cruz, miembro del jurado, regañó a la italiana. «No sabes escuchar a este jurado sin callarte», le afeó el cocinero, «me preocupa saber si vas a tener la paciencia para escuchar y aprender que necesitas», le dijo.

En la primera prueba, la ex de Lequio se enfrentó con uno de sus compañeros, Boris Izaguirre, para quién se quedaba con el romero, al final el venezolano tuvo que ceder.

Pero no quedó ahí la cosa. Santiago Segura no dudó en lanzarle una «pullita» a la cara: «Hay una gran diferencia entre mandar y ser una mosca cojonera».