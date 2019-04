La actriz Anne Hathaway, de 36 años, ha anunciado que no beberá alcohol hasta que su hijo Jonathan, de 3 años, cumpla los 18. Ya lo adelantó en el programa de Ellen DeGeneres en enero, pero ahora ha explicado claramente el motivo a la revista 'Modern Luxury': «Lo dejé porque la forma en la que bebo conlleva tener resaca. La última me duró cinco días. Volveré a beber, pero no será hasta que mi hijo esté fuera de casa».