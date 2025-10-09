Anna Ferrer Padilla y Mario Cristóbal anuncian su boda en redes sociales La hija de Paz Padilla iniciaba su relación con Mario a mediados de 2022, tras su ruptura sentimental con Iván Martín

Anna Ferrer Padilla y su pareja, Mario Cristóbal, han anunciado su compromiso matrimonial a través de sus redes sociales. La hija de Paz Padilla ha comunicado la feliz noticia con una fotografía que quedará para el recuerdo de la pareja y un emotivo texto con el que ha demostrado de nuevo lo enamorada que está de Mario: «Si no eres el amor de mi vida, diré que me equivoqué de vida, pero no de amor. ¡Mil veces sí!».

Tras su ruptura sentimental con Iván Martín, la influencer comenzaba a mediados del 2022 su relación con Mario. Una historia que comenzaba gracias a amigos en común y que con el paso del tiempo.

La noticia de su compromiso ha sido toda una revolución en redes y rostros conocidos como María Pombo, Laura Matamoros, Mery Turiel, Anita Matamoros, Tamara Gorro o Teresa Andrés Gonzalo han aprovechado para desearles lo mejor.

