Anita Williams, ex pareja de Montoya, desvela el parte médico de dos tumores en el pecho

Anita Williams no ha ocultado su preocupación desde que le detectaran dos pequeños tumores que tenían «bastante mala pinta». Ahora, por fin, ha desvelado su último parte médico: «No he rezado tanto como en estas últimas dos semanas».

A sus 28 años y un hijo pequeño, a la joven se le venía el mundo encima al conocer la noticia: «Me mandaron unas pruebas adicionales porque me encontraron unos nódulos, bultos, tumores... Algunos benignos, pero hay dos que tienen bastante mala pinta y me hicieron una biopsia, estoy esperando los resultados», contó en sus redes. Pues bien, ahora ya ha recibido los tan temidos resultados, y como una bocanada de aire fresco, Anita respira tranquila.

La ex concursante de 'Supervivientes' volvía hace unas horas para compartir, feliz, que ya tenía los resultados: «Chicos, estoy supercontenta, os lo juro. Me han dado los resultados. Me acaba de llamar el médico y me ha dicho que está todo bien. Gracias a Dios», afirmaba emocionada.

Eso sí, tendrá que seguir de médicos: «Que no me preocupe de nada, que vamos a hacer seguimiento cada seis meses, porque sí que es verdad que se tienen que ir mirando y tal… pero que, de momento, todo bien», añadía la exnovia de Montoya. Un miedo que se ha esfumado casi en su totalidad, y que incluso le llevó a abrazar la fe más que nunca: «Os lo juro que no he rezado tanto como en estas últimas dos semanas», confesaba.

Montoya

A pesar de que Anita y Montoya decidían romper definitivamente su relación después de su paso por 'Supervivientes 2025', lo cierto es que ambos han mantenido una bonita amistad, que ha hecho que el sevillano se vuelque con su ex en este complicado trance, y así lo confirmaba él hace solo unos días: «Nadie está preparado para esto. Le he deseado fuerza porque ella es valiente», dijo Montoya al enterarse del problema de salud de su expareja. «Hay que priorizar la salud. Estamos en las buenas y en las malas. Ahí es donde se ve a las personas. Yo no le voy a soltar la mano».

