Anita Williams y Montoya pasan de los insultos a los besos, en cuestión de minutos

El Norte Miércoles, 30 de abril 2025, 13:43

Anita y Montoya, desde la reorganización de los equipos el pasado domingo, conviven en la misma playa en los Cayos Cochinos y sus primeras horas de convivencia entre ellos han traído consigo una gran bronca. Aunque, después de la tormenta llegó la calma, y los supervivientes firmaron la paz con un beso cuando creían que no estaban siendo grabados, tal y como sucedió hace unas semanas.

En menos de 48 horas, han protagonizado un conflicto que ha puesto en peligro su relación. Todo comenzaba mientras hablaban junto a Carmen Alcayde de las nominaciones. Montoya tenía un comentario respecto a Anita que a ella no le gustaba en absoluto. «Al final te has quedado más sola que la una y al final los que están contigo votan en tu contra», había dicho el andaluz.

Esto hacía estallar a la superviviente, que no dudaba en ponerle los puntos sobre las íes: «¿Qué mierda está diciendo ahora? ¡Que me dejes tranquila! Me molestan los minicomentarios que sueltas, diciendo que me he quedado más sola que la una». En directo, y tras haber escuchado la discusión, Anita volvía a insistir en lo que le había herido ese comentario. No obstante, él se justificaba y explicaba a qué se refería exactamente: «Fue respecto a la votación».

Explicaciones

Después de levantarse y marcharse, Anita se tomaba su tiempo. Finalmente, volvía a la zona en la que se encontraba Montoya y le pedía explicaciones. Esto les llevaba a la discusión una vez más: «Que me he quedado más sola que la una en ese grupo... ¿Y ahora qué? ¿A qué viene?».

El conflicto entre ellos continuaba: «Ahora soy peliculera», reaccionaba Anita ante las palabras de Montoya. Tras escuchar todo lo ocurrido en pleno directo en el oráculo y revivir la discusión que habían mantenido, ambos restaban importancia al asunto dejando claro que todo había quedado solucionado. «Al final fue un malentendido», explicaba él. «Una conversación de besugos», añadía ella haciendo referencia a su rifirrafe.

Beso de reconciliación

Al caer la noche, Anita y Montoya acababan el día reconociendo que habían tenido «una pelea sin sentido» y pidiéndose perdón. Entre risas, recordaban momentos juntos echando la vista atrás. «Te quiero», le decía él. «Y yo», le correspondía ella. «Pero como la trucha al mero», añadía él mientras ella le abrazaba.

Más cerca que nunca, y a punto de besarse, Anita alertaba a Montoya: «Cuidado que está la cámara». Pero, momentos más tarde, y cuando creían que finalmente no estaban siendo grabados, los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' terminaban besándose para poner punto y final a sus diferencias.