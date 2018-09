Anita Matamoros visitará, por sorpresa, a Makoke en 'GH Vip' Makoke, la ex de Kiko Matamoros. / Telecinco Un día después viajará a Italia para seguir con sus estudios en Milán EL NORTE Viernes, 28 septiembre 2018, 18:35

La casa de 'Gran Hermano VIP' está que arde, sobre todo por el protagonismo que suscitó Chabelita Pantoja y la oleada de polémicas que tuvo su expulsión en su casa. La hija de la cantante abandonó el concurso, pero durante todo el día Makoke también vivió sus peores momentos en el reality.

La exmujer de Kiko Matamoros no podía olvidar a sus hijos y no paraba de emocionarse al hablar de ellos con sus compañeros o cuando escribía en el blog.

La marcha de Anita Matamoros a Milán para continuar sus estudios durante una larga temporada era lo que más le apenaba ya que no va a poder estar con ella. «Es un cambio de etapa para ella, y me da pena no poder compartirlo. Sé que no tengo motivos para estar triste, pero no poder compartirlo y estar con ella me da mucha pena».

Makoke piensa que su hija ya se ha ido hacia su nuevo destino, pero no es así ya que ella se irá el lunes, 1 de octubre y antes, según contó Jorge Javier Vázquez, le hará una visita sorpresa a su madre durante 'El Debate' del domingo 30 de septiembre. Sin duda, una gran sorpresa para Makoke que intentará paliar esos malos momentos que está atravesando.