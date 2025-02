Àngel Llàcer: «Tenía la muerte instalada conmigo»

El Norte Jueves, 13 de febrero 2025, 11:48 Comenta Compartir

Àngel Llàcer contrajo una bacteria durante un viaje a Vietnam, ocasionándole una grave infección bacteriana que casi le cuesta la vida. Después de varios meses recuperándose, el actor y director teatral se incorpora a 'Tu cara me suena' en la próxima edición, la duodécima. En mitad de la anterior temporada, el catalán tuvo que abandonar su puesto en el jurado por culpa de su enfermedad.

Para contar su particular calvario, ha reapareció este miércoles 13 de febrero en 'El Hormiguero', donde compartió todos los detalles de su traumática experiencia, actualizó su estado de salud y adelantó algunos detalles sobre sus próximos proyectos laborales. El invitado reconoció que «tenía mucho miedo de venir», pues no sabía si estaba preparado. Sin embargo, se dejó fluir y se abrió por completo al recordar todo lo que ha pasado. Pablo Motos, también conmovido, le expresó su cariño, «no sabía que te quería tanto hasta que empiezan a llegar compañeros diciendo que estabas jodido y que igual podías morir».

«Es verdad que yo soy un tío muy positivo y que pasado, pisado. Pero ha sido un año muy difícil», empezó explicando. El actor se remontó justo a un año atrás, cuando pilló la bacteria comiendo en Vietnam, donde comenzó su odisea. «Empezó a encontrarse mal cuando viajó de allí hacia Tailandia. Tuve unos vómitos y unas diarreas. En Bangkok me pusieron antibióticos y ahí quedó la cosa», comentó.

Al regresar a España no se hizo ningún chequeo y siguió con su vida. «Estando en Madrid haciendo el musical de 'Los productores', me encontré mal y me fui al hospital». Sin imaginarse la gravedad de la dolencia, «estoy 10 días con una shigelosis, una forma de disentería provocada por una bacteria». Poco después de recibir el alta, regresó a Barcelona para seguir con 'Tu cara me suena'. «Me empieza a doler la pierna y tuve una premonición de que esa semana me iba a morir. Eso fue un lunes, el martes grabé el programa con un dolor horrible y el jueves me fui al hospital porque no podía más». «Una doctora se empeña en que esa pierna había que abrirla porque estaba muy roja».

Cuatro operaciones

Suerte que lo hizo. Llàcer sufría una fascitis necrosante, una infección bacteriana rara pero grave que se puede convertir en potencialmente mortal. Es una cosa que va muy rápida. «Era de vida o muerte, me operaron cuatro veces porque el bicho no paraba. En la primera me quitaron el 30-40% del gemelo. Pero yo tenía la muerte instalada conmigo, la notaba al lado como el mono Amedio de Marco. Yo sabía que eso no había acabado. Puedes no salir de la operación, salir sin pierna o salir. Quise despedirme de mis seres queridos…. ¿Cómo te despides de tus padres?».

«Tuve muy mala suerte para luego tener muy buena suerte», aseguró el invitado. Y es que de haberle empezado la infección por otro lugar del cuerpo, igual no lo cuenta. «El domingo por la noche me operaron y lo primero que hice al despertar fue comprobar si estaba la pierna. El martes, de golpe, me conecto a la vida, como una cosa de ciencia ficción. Dije 'tranquilos, ya no me muero'. Luego estuve más de 15 días en la UCI y me operaron dos veces más, pero ya sabía que no me iba a morir», agregó.

Àngel Llàcer cree que hay algo energético en su vivencia. De hecho, considera que «una de las cosas que me salvó fue el amor». «Es muy heavy, no sabía que la gente me quería tanto».

Y una vez pasado el drama afirma que fue el peor año de su vida, pero a la vez también el mejor. Según su reflexión «como la vida te recibe es una cosa que no te planteas porque siempre vas corriendo». «Cuando me preguntan qué he aprendido de todo esto, digo que a caminar. No podía caminar, aprendí a caminar otra vez. Entonces, ahora también camino por la vida, antes corría. Y como he aprendido a caminar, es lo que hago en la vida. Eso te permite absorber la vida».