Ángel Garó se salta las normas de 'GH VIP'
EL NORTE Lunes, 22 octubre 2018, 17:42

Ángel Garó tras salir del confesionario de 'Gran Hermano VIP' se dirigió hacia Verdeliss para decirle «No te vas a marchar», tras sacarla de la lista de nominados. El Súper, visiblemente, molesto con el humorista por la forma en la que le comunicaron a Darek que estaba nominado: «Ese vídeo está sacado de contexto».

Garó ganó el pasado jueves la prueba de inmunidad, por lo que no solo se salvó de las nominaciones, sino que además le concedieron el honor de salvar a uno de sus compañeros de la expulsión y sustituirlo por otro. El humorista decidió que fuera Verdeliss la beneficiada y que Darek pasara a estar nominado. Pero, Jorge Javier le advirtió que no debería decir nada en la casa, aunque Ángel no pudo permanecer callado y se lo dijo a Verdeliss, con Makoke como testigo. Luego le explicaba que «no puedo decirte nada más» porque «me penalizan».

El resto de concursantes han salido en defensa de su compañero, aludiendo que «se podía entender de diferentes maneras» pero que «no ha habido comunicación». Pero El Súper ha sido tajante: «Por favor, no juguemos al filo de la navaja».