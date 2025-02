Andrea y Borja se despiden al abandonar 'La Isla de las Tentaciones 8' con Joel

El Norte Viernes, 21 de febrero 2025, 14:22 Comenta Compartir

Andrea y Joel se veían las caras en una hoguera de confrontación donde, después de reproches, enfados y lloros, y tomaban la decisión de abandonar la aventura juntos. Tras esta decisión, llegaba el turno de las despedidas en Villa Playa.

Andrea llegaba sonriente a la villa tras la hoguera de confrontación con Joel. Sus compañeros esperaban a que les contara qué tal había ido. La concursante entonces, comenzó a contar: «He llegado super enfadada la verdad, porque no entendía muy bien por qué me había pedido la hoguera si él me había puesto los cuernos», comenzó explicando. «Pero sí que es verdad que desde el minuto uno estaba llorando él, super arrepentido de lo que había hecho», confesó Andrea ante la expectación de todos su compañeros.

«Y luego al día siguiente todas las imágenes que me han puesto de él eran arrepintiéndose», contaba Andrea. Aunque lo que de verdad sorprendió a todos fue el hecho de que Joel «no había visto nada de Borja, lo había visto conmigo. No sabía que me había dado un beso con Borja», confesó. Ante esta inesperada noticia, sus compañeros la preguntaron que qué había opinado Joel al verlo y Andrea dijo: «Se lo ha tomado bien (...) Yo le dije que me había hecho daño, pero que si escuchaba mi corazón yo quería irme con él obviamente», decía con una sonrisa Andrea.

Decisión aplaudida

Entonces ante la decisión de Andrea de irse junto a su novio, todos los compañeros comenzaron a aplaudir y a gritar «viva los novios«, pero para sorpresa de muchos, Borja gritaba «A la boda me invitas, ¿no? Vivan los cuernos, digo los novios», a lo que Andrea reaccionaba: «Ay Dios mío». Y es que, parece que al tentador no le ha hecho ninguna gracia que Andrea haya decidido perdonar a su novio e irse con él. «Es surrealista, ¿no? Se han perdonado unos cuernos», le decía Borja a Sthefany en la sala.

Ante la sorpresa de Borja, Andrea decidió salir al jardín con él para hablar a solas los dos. «A ver sinceramente, no me esperaba que lo perdonases, ni tú a él ni él a ti, pero bueno somos humanos, sé que se puede perdonar, sé que el amor existe y si tú estás con él super bien y confiando en él plenamente a partir de ahora, bien», eran las palabras que le decía el tentador. Andrea le escuchó y le dijo: «Sí, yo sé que ahora hay un proceso. Tenemos que hablar las cosas fuera y que todo vaya bien». «Ojalá. Y ojalá tenerte como amiga o lo que pase», contestaba Borja. «A mí también me encantaría tenerte fuera», le decía Andrea abrazándole. Por último, a sus compañeras les decía en el cuarto: «Se ha arrepentido sin ver nada». «Ya, eso sí que es raro. Que pensábamos que era por venganza», la respondían.

La Isla de las Tentaciones