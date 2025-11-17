Anabel reivindica su continuidad en 'Bailando con las estrellas'

El Norte Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:45 Comenta Compartir

Anabel Pantoja vuelve a protagonizar una nueva polémica, esta ocasión para obtener el favor del público y seguir adelante con el concurso 'Bailando con las estrellas', a pesar de no contar con el apoyo del jurado que ha destacado cada sábado sus carencias en el baile.

«Algunos no entenderan por qué sigo en el programa cuando hay compañeros que bailan el triple mejor que yo» comienza reconociendo Anabel en una publicación que ha compartido con sus seguidores de Instagram. Tras la gala del pasado sábado, Tania Medina y Nona Sobo eran elegidas para enfrentase a 'El último baile', una decisión que no todo el público entendía siendo dos de las mejores bailarinas de esta edición. «No me gustaría joder el sueño de alguien por ocupar un lugar que muchos pensarán que no me corresponde», continua reconociendo Anabel ante el aluvión de críticas que ha recibido en las últimas horas a través de las redes sociales.

«Si por mí fuera ya estaría viéndolo todo desde casa, pero quiero creer que los votos que nunca me ha dado el jurado, me los esté dando el público que nos ve desde casa cada sábado», explica la concursante reconociendo el gran esfuerzo que le está costando cada semana al salir al escenario a defender una nueva disciplina. Consciente de que las dos nominadas de esta semana han sido dos de las mejores concursantes, Anabel sentencia: «No me siento bien por mis compañeras, pero también me gustaría sentirme feliz por mí y ver que de no saber bailar, estoy llegando tan lejos con la ayuda del público».

Junto a esta reflexión, Anabel también aprovechaba para compartir multitud de mensajes anónimos y de amigos que le han llegado en las últimas horas en los que se puede ver el gran apoyo con el que también cuenta entre el público gracias a su sentido del humor y su faceta más natural dentro y fuera de las cámaras. «Gracias por regalarme esta aventura que, como cualquier otro compañero, también merezco vivirla», sentencia la sobrina de Isabel Pantoja.