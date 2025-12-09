Anabel Pantoja tira de humor para responder a las críticas por su 'falta de cultura' La sobrina de Isabel Pantoja confundió la bandera de Países Bajos con la de Francia

El Norte Martes, 9 de diciembre 2025, 12:28 Comenta Compartir

Anabel Pantoja se regaló para el pasado puente de la Constitución una escapada a Ámsterdam con su novio, David Rodríguez, y su hija Alma, que el pasado 23 de noviembre cumplió un año y después de haberse convertido en subcampeona de 'Bailando con las estrellas'.

Dejando claro que está en su mejor momento con el fisioterapeuta a pesar de las informaciones que apuntan a que la tensión se habría vuelto insostenible entre el cordobés y su madre, Merchi Bernal, la influencer no ha dejado de compartir en redes sociales los momentos más especiales de sus mini vacaciones en la capital de Países Bajos con sus 2M de seguidores, incluyendo varias preciosas postales familiares en las que, con su pequeña como testigo, ha protagonizado un romántico beso con su chico mirando a los famosos canales de la ciudad.

Un viaje al que, como todo lo que rodea Anabel, no le ha faltado su dosis de polémica y las críticas de los haters después de que confundiese la bandera de Países Bajos con la de Francia y fuese la gala la que eligió para indicar dónde estaban. Un error que provocó un aluvión de mensajes y que ha obligado a la sobrina de Isabel Pantoja a pedir 'perdón': «A ver, que me acaban de avisar... Estoy guardando mi viaje a Ámsterdam y siempre pongo la banderita de cada país y puse la de Francia. Pido disculpas. La verdad, no me sé los colores de las banderas. ¿Ustedes os sabéis todas las banderas de todos los países? Aparte de la vuestra y de la de Estados Unidos y la de Brasil que son las más conocidas... Pues yo no», ha reconocido molesta a través de sus stories.

Pero ni siquiera las críticas por su falta de conocimientos geográficos han servido para empañar la felicidad de Anabel, que este lunes ha regresado pletórica a última hora de la noche a Madrid junto a David y Alma para retomar sus compromisos profesionales.

Mientras el fisioterapeuta se encargaba de la pequeña, la influencer se ha enfrentado con una gran sonrisa a las preguntas de la prensa y, aunque no ha querido pronunciarse sobre su confusión viral entre la bandera francesa y la holandesa, sí ha desvelado cómo lo han pasado y cuáles son sus planes para estas Navidades.

«Muy bien, el viaje estupendo y maravilloso. Muy bonitos los canales» ha apuntado cansada pero encantada, adelantando que pasará las fechas más entrañables del año «con mi familia».¿También con su tía, Isabel Pantoja? «Bueno» ha expresado resignada sin pronunciarse sobre su supuesta retirada definitiva de la música, dejando entrever que no se producirá un reencuentro con la tonadillera esta Navidad.