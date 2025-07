Anabel Pantoja: «Estoy poco impedida, pero me voy a curar hasta el codo»

El Norte Miércoles, 30 de julio 2025, 17:35 Comenta Compartir

Anabel Pantoja ha compartido con sus seguidores en Instagram un nuevo parte sobre su estado físico y emocional. Tras el accidente sufrido en la Casa In que le dejó con el brazo inmovilizado, la sobrina de Isabel Pantoja continúa con molestias, aunque reconoce que empieza a ver «la luz». «El herpes va desapareciendo, el codo va teniendo un poco de movilidad y el pie, aunque sigo cojeando, está mucho mejor», explicaba.

A pesar de sentirse «un poco impedida y cogida de manos», no ha dejado de compartir contenido ni de mantener el contacto con sus seguidores. En sus propias palabras, sigue grabando «con la mano izquierda» y se considera «una inútil», aunque con humor y ganas de seguir adelante. «Tengo muchas cosas pendientes que publicar y cosas que contaros», añadía, dejando claro que no piensa frenar su actividad digital.

En medio de esta recuperación, la influencer se ha reencontrado con su prima Isa Pantoja y sus hijos, incluido el pequeño Cairo, al que ha conocido por primera vez. «Hoy me volví a enamorar», escribió Anabel junto a una imagen del bebé, reflejando el cariño que siente por los hijos de su prima. También compartió una foto con Albertito, el hijo mayor de Isa, a quien dedicó un mensaje igual de emotivo: «Hace 11 años me enamoré de él».

Anabel ha anunciado que se tomará unos días de descanso. «Dentro de un par de días me voy a un lugar que creo que me va a sanar, me va a despejar, me va a alegrar y me va a curar hasta el codo», confesaba sin desvelar aún el destino ni la compañía con la que viajará.