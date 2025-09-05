El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Anabel Pantoja, en una imagen de archivo. Europa Press

Anabel Pantoja pide privacidad para ella y su familia

La sobrina de Isabel Pantoja vuelve a estallar por el seguimiento que le hace la prensa desde que se supo de su participación en 'Bailando con las estrellas'

El Norte

Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:10

Anabel Pantoja ha pedido a través de su perfil en Instagram privacidad y respeto para ella y su familia, además de explicar cómo se siente y cómo le afecta este tema. Su próximo participación en el programa de Mediaset 'Bailando con las estrellas' ha provocado que sea preguntada por la prensa por numerosas cuestiones, entre ellas por el reciente nacimiento del hijo de Yulen Pereira, su expareja.

Aunque la creadora de contenido asegura que se para y atiende a los reporteros, porque entiende que haya temas que «le salpique», no tolera que estén esperándola en las inmediaciones de su casa y así lo ha dado a conocer. «Estoy en una de las mejores etapas y no puedo agradecer más a la vida. Solo que ya sabéis que tema prensa y me suelo poner muy nerviosa porque siempre voy acompañada», apunta la sobrina de Isabel Pantoja.

«Tengo que decir que están siendo muy respetuosos todos, pero ya me tienen localizada, saben dónde ensayo, a qué hora, cómo llego, cuándo no llego, cuándo salgo. Me tienen mejor localizada que mi madre», asegura, visiblemente afectada con el tema.

Es por ello que ha hecho una seria petición a los «programas, agencias y compañeros». «No me sigáis hasta casa. Quiero tener libertad en lo más íntimo que tengo, no porque yo me crea alguien, no soy nadie. Por favor, quiero tener un poco de intimidad con mi familia y poder salir tranquila», concluye

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El hombre que ha quemado a su expareja había salido de prisión y estaba desterrado de Palencia
  2. 2

    Cae la banda del BMW tras una noche de asaltos, entre ellos en Arzuaga
  3. 3

    Buscan al hombre que ha quemado a su expareja en Cuéllar dentro de un coche
  4. 4 El subdelegado del Gobierno advierte: «Las sanciones por alterar la contrarreloj de la Vuelta pueden arruinar a familias»
  5. 5

    Un cadáver, cocaína y disparos con una escopeta en un bar de Castrillo-Tejeriego
  6. 6 El modelo e influencer Yago Campos aparece sin vida en un hotel de lujo de Mykonos
  7. 7 Una nueva tienda en Vallsur ofrecerá marcas internacionales desde octubre
  8. 8

    Tres caballos corneados en un peligroso encierro en Medina del Campo
  9. 9

    El Real Valladolid no quiere más abonados este curso en Segunda
  10. 10

    Entra en vigor la reordenación definitiva del tráfico en San Miguel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Anabel Pantoja pide privacidad para ella y su familia

Anabel Pantoja pide privacidad para ella y su familia