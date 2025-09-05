Anabel Pantoja pide privacidad para ella y su familia La sobrina de Isabel Pantoja vuelve a estallar por el seguimiento que le hace la prensa desde que se supo de su participación en 'Bailando con las estrellas'

Anabel Pantoja ha pedido a través de su perfil en Instagram privacidad y respeto para ella y su familia, además de explicar cómo se siente y cómo le afecta este tema. Su próximo participación en el programa de Mediaset 'Bailando con las estrellas' ha provocado que sea preguntada por la prensa por numerosas cuestiones, entre ellas por el reciente nacimiento del hijo de Yulen Pereira, su expareja.

Aunque la creadora de contenido asegura que se para y atiende a los reporteros, porque entiende que haya temas que «le salpique», no tolera que estén esperándola en las inmediaciones de su casa y así lo ha dado a conocer. «Estoy en una de las mejores etapas y no puedo agradecer más a la vida. Solo que ya sabéis que tema prensa y me suelo poner muy nerviosa porque siempre voy acompañada», apunta la sobrina de Isabel Pantoja.

«Tengo que decir que están siendo muy respetuosos todos, pero ya me tienen localizada, saben dónde ensayo, a qué hora, cómo llego, cuándo no llego, cuándo salgo. Me tienen mejor localizada que mi madre», asegura, visiblemente afectada con el tema.

Es por ello que ha hecho una seria petición a los «programas, agencias y compañeros». «No me sigáis hasta casa. Quiero tener libertad en lo más íntimo que tengo, no porque yo me crea alguien, no soy nadie. Por favor, quiero tener un poco de intimidad con mi familia y poder salir tranquila», concluye

