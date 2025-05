Anabel Pantoja, indignada tras ser grabada con su hija en la calle

El Norte Miércoles, 21 de mayo 2025, 19:39 Comenta Compartir

Anabel Pantoja ha subido a su perfil de Instagram un contenido un tanto desagradable. Sus seguidores han podido conocer un episodio que ha vivido con su hija mientras iban caminando por la calle.

La sobrina de Isabel Pantoja ha subido a sus historias de Instagram un vídeo en el que mirando al objetivo de la cámara ha relatado un sucedido. «Justo acabo de llegar de hacer varias cosas desde esta mañana y al cruzar la calle, que me he bajado del coche con la peque, se me ha caído una cosa y ha parado el coche que venía», comenzaba antes de añadir con indignación: «Y me da por mirar y me está grabando la tía, haciéndome una fotografía». Aunque ha avisado: «Me he quedado con tu cara».

El relato de Anabel

«De verdad, no entiendo cómo puedes coger el teléfono móvil conduciendo, eso para empezar y, segundo, hacer una foto», proseguía con incredulidad. «Me diréis: 'Igual estaba mirando el GPS'. ¡Mentira! Sabes cuándo estás haciendo una foto o grabando», insistía.

Esto es lo que ha sucedido relatado por ella misma: «Iba con mi bebé en brazos, con el carrito en la otra mano, y se me ha caído una cosa y, en vez de ayudarme y decirme si necesitaba ayuda, no... me ha grabado o te hago fotos. Pues nada, no te preocupes que sé cuál es tu coche y tu cara, guapa. ¡Me voy a hartar a hacerte fotos cuando te vea!». El título del vídeo era inequívoco: «Indignación ante cómo están las cabezas de las personas».

Hiperactiva en redes

Este vídeo forma parte de la hiperactividad de Anabel Pantoja en las redes sociales durante las últimas semanas, aunque en esta ocasión ha mostrado una parte de su vida que vive con lógico desagrado.