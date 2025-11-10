El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Anabel Pantoja. Europa Press

Anabel Pantoja guarda silencio ante las polémicas declaraciones de Kiko Rivera

El hijo de Isabel Pantoja comentó en su vista a '¡De Viernes!' que «la familia a veces te falla cuando menos lo esperas»

El Norte

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:15

Kiko Rivera apareció la pasada semana en el programa ¡De viernes! donde realizó unas declaraciones que han causado un gran revuelo mediático. El DJ se sinceró sobre su vida personal y familiar, especialmente sobre su exmujer, Irene Rosales, y los conflictos con algunos miembros del clan Pantoja. «He pasado momentos muy duros, pero Irene ha estado a mi lado cuando más la he necesitado», confesó el hijo de Isabel Pantoja, visiblemente emocionado. Además, reconoció que «la familia a veces te falla cuando menos lo esperas», una reflexión que muchos interpretaron como una referencia directa a su madre y a la distancia con su prima Anabel.

Durante la entrevista, Kiko también quiso dejar claro que está atravesando una etapa de madurez y reconciliación interna: «He aprendido a no guardar rencor y a centrarme en mis hijos, que son lo más importante». Estas declaraciones reavivaron el conflicto en el clan Pantoja, una familia marcada desde hace años por distancias y reproches.

Sin embargo, Anabel Pantoja ha decidido mantenerse al margen. Al ser preguntada por los periodistas sobre qué le había parecido la entrevista de su primo, la influencer respondió con un gesto contundente y pocas palabras: «Hola, cariño, chao». Sin pronunciarse más sobre el tema, la sobrina de la tonadillera zanjó el encuentro con un portazo simbólico que demuestra su intención de no alimentar la polémica familiar.

