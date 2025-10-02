Anabel Pantoja encuentra la solución para solucionar el trastorno que padece Para la influencer escuchar cualquier ruido era su principal problema, por eso la influencer ha optado por los tapones para aislarse por completo por las noches

La actual concursante de 'Bailando con las estrellas' habla de la solución que ha encontrado para su problema de insomnio

Anabel Pantoja atraviesa una etapa muy feliz en su vida. Solamente hay una cosa que desespera a la sobrina de Isabel Pantoja: el trastorno que padece y que se ha agravado tras ser madre. El insomnio, algo desesperante para ella, aunque le ha encontrado una solución.

La que fuera concursante de 'Supervivientes' que ahora está cumpliendo el sueño de bailar en el reality 'Bailando con las estrellas' y aprender de la mano de su maestro y pareja de baile, Álvaro Cuenca, está en un buen momento y por eso no ha extrañado a sus seguidores que haya tomado una determinación después de pedirles a estos consejo.

El trastorno del sueño o insomnio es algo con lo que lleva mucho tiempo batallando la sobrina de Isabel Pantoja. «Tenía problemas de insomnio y al final he deducido que es de lo psicópata que soy con el tema de los ruidos», ha admitido.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha relatado en más de una ocasión que se ha pasado la noche contando ovejas o mirando el móvil cada media hora al ser incapaz de conciliar el sueño. Sin embargo, al haber detectado su problema con los ruidos, Anabel ha seguido las indicaciones que le han dado sus seguidores. «Pedí consejo y me ofrecisteis muchas opciones, pero la más repetida son los tapones», ha confesado.

Escuchar cualquier ruido era su principal problema y lo que la mantenía despierta por eso la influencer ha optado por los tapones para aislarse por completo por las noches. Y estos no son cualquier tipo de tapones. Se los han traído desde Londres y está impaciente ya por probarlos y ver resultados. «A ver qué ocurre en mis noches a partir de ahora. Os contaré», ha avanzado la sobrina de la tonadillera.

