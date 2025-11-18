Anabel Pantoja desvela su diagnóstico tras pasar a la semifinal de 'Bailando con las estrellas' La exconcursante de 'Supervivientes' y 'GH VIP' ha compartido con sus seguidores en redes sociales su diagnóstico médico

Martes, 18 de noviembre 2025

Anabel Pantoja se ha colado en la semifinal de la segunda edición de 'Bailando con las estrellas' junto a Jorge González, Nerea Rodríguez y Blanca Navarro. La exconcursante de 'Supervivientes' ha confesado que le da pena que dos grandes bailarinas como son Tania Medina y Nona Sobo estén nominadas y tengan que competir por la única plaza que queda en la semifinal. La sobrina de Isabel Pantoja ha contado a sus fans que se encuentra lesionada y, ahora, ha compartido su diagnóstico médico.

La prima de Kiko Rivera bailó junto a su bailarín, Álvaro Cuenca, una samba a ritmo de 'Crazy in love', uno de los temas más populares de Beyoncé, con el que se clasificó para la Semifinal. Menos de

48 horas después de su actuación, la prima de Isa Pantoja ha sorprendido a sus seguidores de Instagram con un vídeo en el que se ve que le están tratando la rodilla y les anuncia que se ha lesionado: «Pues sí, después de casi tres meses en el programa me llegó la hora, me lesioné con tanto baile de rodillas y el domingo me levanté con la rodilla como una pelota, sin poder apoyar ni doblar».

«Ahora en el fisio después de estar un día de reposo con mucho hielo. En la ecografía han visto que tengo un esguince de ligamento interno», ha explicado la semifinalista de 'Bailando con las estrellas', que ha terminado su anuncio revelando que ahora su objetivo es recuperarse y ha añadido dos emoticonos, el del brazo sacando bíceps en señal de fuerza y el del corazón roto que simboliza la tristeza por haberse lesionado a las puertas de la final del concurso que le ha devuelto la ilusión y que ha supuesto su regreso a la televisión: «Ahora toca recuperarse y ver qué pasará».