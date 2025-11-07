Anabel Pantoja: «Estoy amargada y desmotivada»

El Norte Viernes, 7 de noviembre 2025, 16:55 Comenta Compartir

Anabel Pantoja está al límite de sus fuerzas. Hace ya casi dos meses que participa en 'Bailando con las estrellas' pero su paso por el talent show de Telecinco no está siendo tan divertido y agradable como esperaba. Los continuos viajes entre Canarias y Madrid sumado a las largas horas de ensayo han provocado el hartazgo de la influencer, que ha compartido su bajón anímico a través de un alarmante mensaje en las redes sociales: «Estoy atascada, amargada, desmotivada, desilusionada, agobiada y todo lo que termina así. Esto es muy difícil. Fin».

Sus seguidores ya temen un abandono y no sería la primera vez que tira la toalla. Estos días se suma además una lesión en la cadera, provocada por una caída desde la cama: «La cadera derecha la tengo bonita», se lamentaba.

Más allá del esfuerzo físico, están siendo semanas complicadas para Anabel, que tiene que trasladarse a Madrid y separarse de su hija Alma, que cumplirá su primer año el próximo día 25. La niña se ha convertido en el motor y la alegría de sus padres, que estuvieron a punto de perderla solo 40 días después de su llegada al mundo tras sufrir una crisis por la que tuvo que ser ingresada en el Hospital Materno-Infantil de Las Palmas de Gran Canaria, donde permaneció en 18 días, 11 de ellos en la UCI. Alma se recuperó pero aquello solo fue el comienzo de la pesadilla para sus padres, que fueron investigados por un presunto delito de «maltrato infantil» y cuyo proceso sigue su curso.

Temas

Telecinco