El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Anabel Pantoja en 'Bailando con las estrellas'. Telecinco

Anabel Pantoja: «Estoy amargada y desmotivada»

Su paso por 'Bailando con las estrellas', el talent show de Telecinco, no está siendo tan divertido y agradable como esperaba

El Norte

Viernes, 7 de noviembre 2025, 16:55

Comenta

Anabel Pantoja está al límite de sus fuerzas. Hace ya casi dos meses que participa en 'Bailando con las estrellas' pero su paso por el talent show de Telecinco no está siendo tan divertido y agradable como esperaba. Los continuos viajes entre Canarias y Madrid sumado a las largas horas de ensayo han provocado el hartazgo de la influencer, que ha compartido su bajón anímico a través de un alarmante mensaje en las redes sociales: «Estoy atascada, amargada, desmotivada, desilusionada, agobiada y todo lo que termina así. Esto es muy difícil. Fin».

Sus seguidores ya temen un abandono y no sería la primera vez que tira la toalla. Estos días se suma además una lesión en la cadera, provocada por una caída desde la cama: «La cadera derecha la tengo bonita», se lamentaba.

Más allá del esfuerzo físico, están siendo semanas complicadas para Anabel, que tiene que trasladarse a Madrid y separarse de su hija Alma, que cumplirá su primer año el próximo día 25. La niña se ha convertido en el motor y la alegría de sus padres, que estuvieron a punto de perderla solo 40 días después de su llegada al mundo tras sufrir una crisis por la que tuvo que ser ingresada en el Hospital Materno-Infantil de Las Palmas de Gran Canaria, donde permaneció en 18 días, 11 de ellos en la UCI. Alma se recuperó pero aquello solo fue el comienzo de la pesadilla para sus padres, que fueron investigados por un presunto delito de «maltrato infantil» y cuyo proceso sigue su curso.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un hombre al caer desde un séptimo piso en Huerta del Rey
  2. 2

    Hallan el cadáver de un hombre de 66 años en una vivienda de Puente Duero
  3. 3 Rompe el retrovisor y raya el coche a la conductora que le «quitó» el aparcamiento en Valladolid
  4. 4 Roba 600 euros en prendas en Rio Shopping y los oculta en su carrito de bebé
  5. 5 Las tarifas de Auvasa y de Biki se mantendrán en 2026: estos son los precios
  6. 6

    Un súper en María de Molina dará servicio a la franja del casco histórico de Valladolid con menos oferta
  7. 7

    Condenado a una pena mínima por tratar residuos peligrosos sin licencia durante 12 años, enterrarlos y luego vender el terreno
  8. 8 Valladolid, en el ambicioso plan europeo de alta velocidad: a París en cinco horas y a Lisboa en cuatro
  9. 9 ¿Qué día se encienden las luces de Navidad en Valladolid? El gran encendido y cómo ha cambiado en los últimos años
  10. 10 La boda del padre de Lamine Yamal con una joven de 23 años genera una lluvia de comentarios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Anabel Pantoja: «Estoy amargada y desmotivada»

Anabel Pantoja: «Estoy amargada y desmotivada»