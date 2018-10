Anabel, hija de Gil Silgado, llama «interesada» a María Jesús Ruiz Anabel Gil Silgado, en una entrevista anterior con Jorge Javier. / Telecinco Se verá las caras con su progenitor en el juzgado el próximo mes de febrero EL NORTE Lunes, 1 octubre 2018, 12:32

Anabel, la hija de Gil Silgado, no se olvida de la que fuera pareja de su padre, María Jesús Ruiz. No duda en seguir cargando contra ella y su progenitor y asegura que fue éste quien intervino durante la ruptura sentimental de la ex Miss España con Julio Ruz: «Ella tiene la inteligencia justa para llegar a las seis de la tarde y él es muy absurdo», comenzaba la entrevista publicada en 'Jaleos'.

Anabel señaló que la modelo estuvo todo el verano intentando que las mujeres que dijeron haber tenido algún tipo de relación con Julio Ruz fueran a contarlo en televisión y que su padre habría intentando ayudar para conseguir que el romance llegase a su fin: «La finalidad de mi padre es estar con ella», pero «si no lo consigue le hace la vida imposible».

La hija de Gil Silgado asegura que su padre está obsesionado con la exsuperviviente y que esta obsesión «le va a costar la salud». Y es que en verano ya le costó algún susto: «Ha ido a urgencias por subidones de tensión, se pone loco con las cosas de ella, vive pegado a Instagram».

En febrero de 2019 se celebrará el juició por la demanda presentada por Anabel contra su padre «por abandono de familia», aunque ella lo que espera es que se conozcan «los tejemanejes de dinero que llevan practicando y que tomen nota los que deben todo el dinero que ha llegado del extranjero», concretamente de una empresa que la expareja tiene en común fuera de España: «Ella es una interesada», asegura.

En la entrevista asegura que la relación de ésta con su padre fue una farsa: «Ella quería aparentar normalidad, quería hacer ver que estaba acostumbrada a la vida de lujo que le daba mi padre». Desde que puso un pie en la casa del empresario se convirtió en la ama de todo: «La mujer con la que salía mi padre se encontró un día las maletas en la puerta mientras María Jesús se paseaba vestida de flamenca». Según Anabel, la modelo empezó a controlar los dineros de Gil Silgado, «prohibiéndole a mi padre que nos mantuviera, él tenía terminantemente prohibido que saliera un euro para mi casa».