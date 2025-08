Ana Peleteiro, tras la pérdida de su bebé: «Tengo mucho dolor en el útero»

El Norte Viernes, 1 de agosto 2025, 11:47 Comenta Compartir

Ana Peleteiro está atravesando uno momentos un tanto complicados, después de haber perdido el bebé que esperaban junto a su marido, el también deportista Benjamín Compaoré. Tres días después de anunciar la noticia, la gallega ha decidido compartir con sus seguidores cómo está viviendo este proceso.

En un vídeo publicado en Instagram, Peleteiro reflexionó sobre el duelo y la sanación: «Sanar no significa olvidar. Significa recordar sin que duela», escribió. Acompañó sus palabras con una profunda reflexión sobre el amor, el dolor y la necesidad de aceptar lo vivido sin culpa. «Sanar no es negar lo vivido, ni silenciar el dolor. Es permitirnos sentirlo con honestidad y, con el tiempo, dejar que se suavice», expresó.

La atleta también ha revelado los síntomas físicos que está sufriendo tras el aborto. «En el posparto de Lúa no tuve entuertos. Todos los que no tuve entonces los estoy teniendo ahora. No sabéis lo doloroso que está siendo, tengo mucho dolor en el útero», confesó, explicando que su cuerpo está atravesando un proceso de recuperación especialmente duro.

Peleteiro también ha respondido a las críticas que ha recibido por mostrarse serena en redes sociales. «No hay traición en seguir adelante. No hay olvido en volver a sonreír», escribió, defendiendo su derecho a vivir el duelo desde la paz y el amor propio. «Sanar es cuando un recuerdo que antes dolía como una herida abierta, un día simplemente te hace sonreír con ternura».

Recuperación íntima

La atleta ha subrayado que está priorizando el autocuidado y la conexión con su cuerpo para afrontar esta etapa. «Tengo una cita médica muy importante», adelantó

Temas

Aborto

Instagram