Ana Mena pone en evidencia de Pablo Motos en 'El Hormiguero' La artista malagueña acudió al programa de Antena 3 para promocionar su nueva canción 'Lárgate' y su película 'Ídolos'

El Norte Jueves, 9 de octubre 2025, 10:29

Ana Mena volvía a 'El Hormiguero' para promocionar algunos de los proyectos que tiene en cartera y entre ellos su nueva canción 'Lárgate', disponible en las plataformas desde el próximo viernes. Además, la malagueña vuelve a la gran pantalla en enero del año que viene. Tras participar en 'La piel que habito' y 'Viaje al cuarto de una madre', Mena estrena 'Ídolos', una historia de amor ambientada en el mundo del motociclismo profesional que la joven protagoniza junto a Óscar Casas, su actual pareja. «Va a ser increíble. Es la primera peli que se hace del Mundial de MotoGP. Vais a flipar, rodamos en circuitos reales, en carreras reales y con carreras reales», adelantó.

En esta nueva etapa de su carrera musical, la cantante asegura haberse cansado de ser políticamente correcta. Para muestra, su nuevo tema, de la que Motos leyó parte de la letra. 'No está bien desearle la muerte a nadie, pero quisiera que te faltara el aire. Abrirte el corazón y sacarte mi parte… Tengo 10.000 maneras para matarte', reza la canción. «Shakira a tu lado es el Padre Ángel», se burló el de Requena.

«Me ves aquí tan rubiecita y tal, pero te puedo dar la tarde, amigo», constató la invitada. Obviamente el anfitrión quiso saber a quién va dirigida 'Lárgate'. A lo que Ana Mena especificó que «se la podemos aplicar a cualquier que nos haya hecho una putada», si bien ella se la dedica a algunos de sus ex.

El test de Pablo Motos

Además, Motos comprobó si era cierto que la artista no es políticamente correcta 24/7 y se mojaba contestando algunas preguntas comprometidas. Primero indagó si había robado algo alguna vez, pero sustraer un paquete de Donettes a los 13 años en un camping no lo consideraron como tal. Tampoco echarse más perfume de lo normal en el 'duty free' del aeropuerto. «Eres muy honrada», reconoció el presentador.

La segunda pregunta la puso en el compromiso de confesar qué canción famosa le parece horrorosa. 'Call Me Maybe', de Carly Rae Jepsen, fue la elegida por la invitada. Y la última cuestión del test se refirió a las aplicaciones para ligar. Ella negó tajantemente haberlas usado alguna vez. «No, nunca. Ni falta… ¿Tú te has visto tus MD, los mensajes directos de Instagram? Es como Tinder», esgrimió la invitada. Acertadamente, Trancas y Barrancas adivinaron que Motos no sabía a qué se estaba refiriendo. Y cuanto más intentaron explicárselo las mascotas y la invitada, más se agobió. «Me estáis dando la noche… ¿Es lo de que hay un avión? Me he puesto a sudar… ¿Dónde pone mensajes directos?», inquirió, hasta que finalmente encontró el icono.