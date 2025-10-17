El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ana de Armas, en una imagen de archivo. EFE

Ana de Armas y Tom Cruise dan por concluida su relación

La actriz cubana y la estrella de Hollywood han permanecido unidos nueve meses

El Norte

Viernes, 17 de octubre 2025, 19:35

Ana de Armas y Tom Cruise han tomado la decisión de terminar con su romance después de pasar juntos los últimos nueve meses, según ha informado el 'Daily Mail. Según una fuente cercana a la pareja ambos seguirían manteniendo una buena relación pero cada uno por su lado: «Tom y Ana han pasado buenos momentos juntos, pero su tiempo como pareja ha terminado».

La misma fuente ha reconocido que ambos han reconocido que la relación no conducía a ningún lugar y que se complementan mejor como amigos. «La chispa entre ellos se ha apagado, pero se siguen queriendo», confirma la fuente. La misma persona ha afirmado que los actores continuarán trabajando juntos puesto que a Ana la acaban de seleccionar para la nueva película de Cruise. Una noticia que se ha hecho pública después de que Ana haya sido vista junto a Miles Teller en un gimnasio de Santa Mónica el pasado lunes 13 de octubre de 2025. Ana y Miles, el cual está continúa casado con Keleigh Sperry, salieron juntos del interior de un gimnasio privado pero se marcharon cada uno en un vehículo diferente.

