El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Jaime Aparicio, de 36 años, segunda víctima mortal en los incendios forestales de León

Amina ejercerá de madrina en la boda de su padre, Cayetano Martínez de Irujo

La reconciliación con su hermana Eugenia avivó los rumores de que ella pudiera llevarle al altar

Joaquina Dueñas

Jueves, 14 de agosto 2025, 08:49

Desde que se conoció que Cayetano Martínez de Irujo iba a casarse con Bárbara Mirjan el próximo octubre, comenzaron las especulaciones sobre quién sería la madrina de este enlace, ante la ausencia de la madre del novio, fallecida en noviembre de 2014. Desde el principio se barajaron dos nombres: el de su hermana Eugenia, durante décadas «la niña de sus ojos», y el de su hija, Amina. Finalmente, el novio ha confirmado que será Amina quien le lleve al altar en este día tan importante.

Después de un tiempo distanciados, la reconciliación con Eugenia había avivado los rumores de que fuera la benjamina de la duquesa de Alba quien acompañara a su hermano; sin embargo, ella misma lo desmentía hace unas semanas, apuntando hacia su sobrina: «No, obviamente no; lo lógico es que sea Amina, su hija», expresó. Y es que, según Cayetano, han vuelto a tener relación, «aunque no de la misma manera».

En todo caso, para el conde de Salvatierra era muy importante la presencia de su hermana el día de su enlace, y su reencuentro resultó determinante para poner en marcha la maquinaria de la boda. De hecho, desde su entorno aseguran que a la duquesa de Montoro le hace «mucha ilusión» el inminente enlace y que está volcada en los preparativos.

Cayetano Martínez de Irujo (62) y Bárbara Mirjan (29) se darán el «sí, quiero» el próximo 4 de octubre en la Iglesia del Cristo de los Gitanos, en Sevilla, para celebrarlo a continuación en la finca Las Arroyuelas, el latifundio de 1.500 hectáreas, a apenas media hora de la capital hispalense, que el duque de Arjona heredó de su madre. Todo un acontecimiento que promete reunir a lo más granado de la sociedad sevillana.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El gerente de La Maraca: «No somos responsables de los sucesos que pasen a 30 metros de la discoteca»
  2. 2

    Un policía y un militar de Cigales «resucitan» a un vecino en un bar
  3. 3 Abel Ramos, alma del motoclub de La Bañeza, el voluntario fallecido en el incendio de León
  4. 4

    Más cachés para los conciertos de las fiestas de Valladolid: esto cobrarán Dani Fernández, Beret y Vanesa Martín
  5. 5 Arden hectáreas de una tierra cosechada tras incendiarse una empacadora y un tractor
  6. 6

    El Gobierno sale al contraataque por los incendios y Puente se reafirma: «No voy a dar un paso atrás»
  7. 7 Dos detenidos en Valladolid por intentar agredir a los policías que pretendían identificarlos
  8. 8 Los mapas del fuego en Castilla y León: 55 incendios y 20.000 hectáreas quemadas en lo que va de año
  9. 9

    Reforzarán la atención en San Benito para evitar atascos en la recogida del recibo de basuras
  10. 10 La Plataforma por el Soterramiento carga contra el «atentado» de las obras sobre el Esgueva en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Amina ejercerá de madrina en la boda de su padre, Cayetano Martínez de Irujo

Amina ejercerá de madrina en la boda de su padre, Cayetano Martínez de Irujo