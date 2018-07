Un amigo de Meghan Markle desvela que el padre de la duquesa fingió el infarto Meghan Markle el día de su boda con el príncipe Harry. / Efe Thomas Markle se lo habría inventado para no acudir a la boda de su hija con el príncipe Harry EL NORTE Viernes, 20 julio 2018, 10:54

La familia de Meghan Markle parece que no quiere dar tregua a la Duquesa de Sussex. Cada día que pasa vamos conociendo nuevos trapos sucios, ya sea de la familia o de ella misma. Afortunadamente no todos los comentarios que salen a la luz son negativos, ahora ha sido un amigo suyo quien ha aportado una información al 'Dayli Mail' que no tiene desperdicio.

Esa fuente ha recordado que la operación de corazón a la que tuvo que someterse su padre, tras sufrir un supuesto infarto. Según el informante «toda la historia fue planeada » y aclara que «tuvo que sacarse de la manga una buena razón para no ir a la boda y evitar futuras vergüenzas después de que esas fotos suyas fuesen publicadas». Unas imágenes en las que el padre de familia aparecía probándose un traje de boda o consultando una guía turística de Londres. Según parece, pacto con el fotógrafo esas instantáneas por las que se habría embolsado hasta 100.000 dólares por ese falso robado «Fue mi idea que hiciese estas fotos para que diese una imagen positiva», comentó, en su día, Samantha Markle.

Al descubrirse la falsedad de las imágenes, Thomas Markle quedaba en una mala posición ya que no estaría bien visto verle en la boda después de haber vendido la exclusiva, pero tampoco quedaría bien en el caso de no ir ya que era el padre de la novia. Con esa papeleta sobre la mesa, optó por fingir un infarto, mostrándose como un hombre débil, según señala la fuente.

«La historia de los problemas de salud fue su forma de generar algo de compasión por parte de la prensa, y desviar la atención de aquellas fotografías que fueron una completa vergüenza para Meghan y la familia real. Ahora todos sienten lástima por él. No deberían. Él se buscó esta situación y si realmente hubiera estado enfermo, Meghan habría hecho un esfuerzo para visitarlo. No sientas pena por él. En todo caso, siente pena por Meghan», apuntó el informador.

Según Thomas Markle fue atendido de su dolencia en el Sharp Chula Vista Medical Center, pero el 'Daily Mail' se puso en contacto con el hospital y la persona con la que hablaron les dijo que el nombre del padre de Meghan no se encontraba en el registro de pacientes.