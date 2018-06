Amaia Montero niega que estuviera borracha durante su concierto de Cantabria Amaia Montero durante su entrevista en el programa 'Cazamariposas'. / Divinity La cantante ha sido criticada en las redes sociales tras su bochornosa actuación EL NORTE Miércoles, 13 junio 2018, 18:16

Amaia Montero no se ha querido esconder de las cámaras, después de haberse puesto en el punto de mira de todos tras el concierto que ofreció el pasado fin de semana en Cantabria y del que salieron más que decepcionados sus seguidores. Hay varios vídeos que documentan cómo fue su actuación, aunque ella ha dicho que el problema estuvo en el sonido y desmintió en todo momento que estuviera borracha.

La cantante ha hablado con el programa 'Cazamariposas' para aclarar el asunto a pesar de que su entorno desde el primer momento le haya aconsejado que no hablaran del tema: «Entre mi transformación de cara, entre esto, entre lo que me ha llegado de todo, pido a mis haters que lo digan todo de una», comentó Amaia al programa de la cadena Divinity, donde también ha apuntado: «No hay derecho a tantas cosas que estoy viviendo de Amy Winehouse, abucheos, a mí me gusta dar la cara como lo estoy haciendo ahora». Sobre su 'rara' actuación, ha dicho: «Era evidente, evidentísimo, que tuve problemas de sonido. Es bastante habitual que esto ocurra, porque por eso estamos en directo».

Lo cierto es que la cantante está viviendo unos momentos bastante complicados: «Hubo problemas de sonido. De ahí, a todo lo que se está comentando, me parece atrocidad, una barbaridad».