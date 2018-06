Alonso Caparros deja 'Sálvame'

En los últimos programas de 'Sálvame', Terelu Campos se ha convertido en la auténtica protagonista, principalmente por sus compartamientos en Telemadrid durante su etapa en la cadena autonómica. De esa etapa se han recogido testimonios de compañeros como Alonso Caparrós, que aseguraba que, tras estas declaraciones, Carmen Borrego le habría dicho que le pondría la puntilla. Alonso acudió el 11 de junio al plató para hablar del tema, pero de lo que hablaron fue de otro bien distinto. Caparros habría decidido dejar el programa por la felicidad familiar.

El colaborador le decía a Paz Padilla: «Lloro porque me da pena todo lo que está pasando. Estoy contento de estar aquí y haber podido levantarme y llenar los vacíos que me había dejado por el camino. Casi me cuesta el divorcio. Hemos pasado un año difícil con problemas de pareja y el estar tan pendiente del trabajo y de querer seguir te hacen darte cuenta de que a lo mejor no estás viendo lo que pasa. La vida nos ha descolocado con la muerte de su madre. Sí sigo trabajando, pongo en peligro muchas cosas. Yo adoro este programa y estas son cosas mías, por ejemplo, por lo que pasó con mis padres. Por eso creo que tengo que dejarlo», comentó.

Paz Padilla insistía en que entrara en el plato, pero éste seguía firme en su decisión: «No quiero entrar en plató, de hecho, quiero irme».

Terelu Campos también quiso hablar con Alonso, echándose la culpa de haber visto a su amigo en horas bajas y no decirle nada: «Precisamente, porque somos amigos, Alonso, yo podría haber hecho algo más. No te he visto bien en estos meses y he estado preocupada pero no te he cogido para hablar, y eso me lo tengo que censurar. Si me dices que esto es por tu felicidad, adelante».

Antes de despedirse quiso dedicar unas palabras a Terelu: «Me encanta ser el hijo de la Campos y me siento muy orgulloso, pero precisamente por eso, te digo que te cuides Terelu, que no viene mal muchas veces meterse a oscuras en tu habitación y pensar en lo que eres, cuídate mucho». Esas palabras provocaron el llanto en la hija de María Teresa Campos.