Alex Rodríguez, ¿infiel a Jennifer Lopez? Un excompañero de su equipo de béisbol asegura que el prometido de la cantante ha estado con su exmujer en varias ocasiones EL NORTE Miércoles, 13 marzo 2019, 09:49

Tan solo unas horas después de que Alex Rodríguez y Jennifer Lopez diesen a conocer la noticia de que sellarán su amor con una gran boda tras dos años de noviazgo, el exjugador de béisbol ha sido acusado por un excompañero de equipo de serle infiel a Jennifer López con su exesposa.

José Canseco ha destapado la supuesta infidelidad del prometido de la cantante con un contundente mensaje en Twitter: «Viendo el programa 'World of Dance' (de la cadena NBC) y a Jennifer López enviarle mensajes de texto a Alex Rodríguez. Pero lo que ella no sabe es que Alex le está siendo infiel con mi exesposa. Pobre mujer, no tiene idea de quién es (Rodríguez) en realidad», escribe.

Por si fuera poco, Canseco continuando asegurando que estuvo presente en alguna ocasión cuando su exmujer, Jessica Sekely, recibió llamadas de Rodríguez y se ofreció a contarle toda la verdad a Jennifer Lopez. «@JLo si quieres saber la verdad sobre Alex Rodriguez, llámame al 702-374-3735», añade.