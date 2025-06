Álex Adrover, «sorprendido» de su gran cambio físico tras su salida de 'Supervivientes'

El Norte Jueves, 5 de junio 2025, 11:20 Comenta Compartir

Una lesión en la rodilla obligó a Álex Adrover a abandonar 'Supervivientes'. Tras su salida, se ha podido ver al concursante restablecido y lleno de emoción cuando se ha visto por primera vez en el espejo desde que entró en Honduras.

Adrover ha reaccionado a su cambio físico. Muchos de sus compañeros compartían cómo había perdido notablemente de peso. Pero en ningún momento, según dice, se esperaba que iba a tener el resultado que podía presenciar delante suya. «Entiendo lo que decía mi compañero que parecía un médico loco», comparte.

Los pies, los glúteos, el abdomen.... el actor no daba crédito con su nuevo aspecto físico. Ha decidido además desmelenarse y verse al completo su largo pelo. «Se puede ver en mi cuerpo la experiencia, lo dura que ha sido. En mi vida me he visto así», dice.

Álex Adrover cree además que la pérdida de peso le viene «bien» para «recuperar la rodilla» después de haber vivido un duro momento al tener que dejar el 'reality'.

Al igual que el resto de concursantes que han abandonado la isla, después de una ducha reparadora ha podido disfrutar de una primera gran comida con todo tipo de manjares: hamburguesa, pizza, cachopo, dulces... Álex Adrover ha decidido aprovechar bien de esa cena y se ha acordado de sus compañeros Álvaro Muñoz Escassi y Borja. «Llevamos 3 meses pensando en cada sitio al que vamos a ir», dice.

