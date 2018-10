Aless Lequio, emocionado por la multitud de mensajes de apoyo recibidos Ana Obregón junto a su hijo Álex. / Instagram El hijo de Ana Obregón ha expresado lo que siente en unos momentos tan duros EL NORTE Jueves, 4 octubre 2018, 12:13

Después de pasar seis meses en Estados Unidos apoyando a su hijo Áless Lequio mientras éste se sometía a un tratamiento para superar el cáncer, Ana Obregón ha concedido una entrevista a la revista 'Hola!' en la que ha llegado a decir que la 'Ana artista ya no exite, sino que ahora solo es madre.

Unas horas después ha sido su hijo quien ha querido contar a sus seguidores cómo se siente, publicando una imagen de la portada en la que aparece su madre, junto al mensaje: «Sin palabras por todos los mensajes de apoyo que sigo recibiendo. Sé que os hubiera gustado que hiciera la entrevista del 'Hola!' con mi madre pero no es posible. Estoy aprovechando este 'respiro' del tratamiento para continuar con todos mis compromisos profesionales y la organización de la acción solidaria que hago todos los años -esta temporada con motivo de la recaudación de fondos para ayudar a pacientes y familias en su lucha contra el cáncer-. Lo siento».

Los seguidores del joven en las redes sociales han aumentando considerablemente y muchos se han interesado por su experiencia en cuanto a padecer cáncer. Áless ha querido responderles: «Muchísimos me habéis pedido por privado que comparta con vosotros la parte de mi experiencia con el cáncer que no menciona mi madre en la entrevista de 'Hola!'. Tal y como ha dicho mi madre en la entrevista, es muy duro y todavía no estamos preparados».

A la vez que prepara sus compromisos profesionales, ha hecho una promesa a quienes sienten mucho interés por sus emociones. «Prometo hacer todo lo posible por estar recuperado para el día del evento solidario. Ánimo luchadores/as. Gracias, gracias y mil veces gracias por todo vuestro apoyo. Aless».