Alejandro Sanz con David Broncano, en 'La Revuelta'. TVE

Alejandro Sanz le lanza un 'sonoro' zasca a David Broncano

El cantante visitó 'La Revuelta' para presentar su nuevo disco '¿Y ahora qué +?'

El Norte

Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:22

Alejandro Sanz visitaba este jueves 'La Revuelta' para presentar ¿Y ahora qué +?, su nuevo disco. «Es el artista español quizás más exitoso de la historia posiblemente. Il capo, el presidente del sindicato. Ya sabéis quien es pero lo presento con honores, Alejando Sanz», fue la carta de presentación con la que dio la bienvenida a su invitado.

«Es una presentación increíble. Presidente del sindicato», le agradeció el artista, que a su vez se quedó sorprendido con los términos que el presentador utilizó para referirse a él. «Hombre, a ver, si hubiese un sindicato en España de cantantes, ¿no?», apuntó el jiennense. «Hay que trabajar mucho en el sindicato», bromeó Sanz.

«Ya, pero, ¿no hacéis reuniones la cúpula de artistas sobre las movidas de la música?», quiso saber Broncano. «No, tu imagínate Melendi, David, Malú, yo...», reconoció el intérprete. «Tú podías ser presidente sin ninguna duda, pero no existe ese grupo ¿no?», reiteró el presentador, a lo que su invitado volvió a responderle que no y que se juntan para otras cosas.

«¿Para qué?», le preguntó con curiosidad. «Para nuestras cosas de artistas», indicó Sanz. «¿Reunión de artistas? ¿Por qué no me invitáis?», expresó Broncano. «Porque no lo eres. Yo sé que tu te lo consideras, pero...», le dijo el cantante.

«Se te propuso, pero no fuiste aceptado, de hecho, fuiste rechazado por unanimidad», le confesó Alejandro Sanz. «Por unanimidad», repitió Broncano con incredulidad. «Bueno, yo voté a favor tuya porque somos amigos y jugamos al tenis, pero me dijeron que raqueta no vale como instrumento», alegó el artista para terminar con la conversación.

