Alejandro Sanz describe a Candela Márquez como «una mujer que me hace sentir querido y especial»

Alejandro Sanz y Candela Márquez han compartido diversos momentos juntos en sus redes sociales consolidándose como uno de los romances más queridos por el público, desde que aparecieran juntos, por primera vez, en los Premios Grammy. Ahora, en su entrevista con 'Vanity Fair' el intérprete de 'Corazón Partío' aseguró que, «es de las cosas más bonitas que me han pasado últimamente». Además, el cantante describió a su novia como, «una mujer que me hace sentir persona, me hace sentir querido y me hace sentir especial».

Durante su conversación con la publicación, Sanz le dedicó una tiernas palabras a su pareja: «Ella irradia felicidad y es dicharachera y es graciosa y me comprende. Me ha enseñado que a veces, cuando se pueden explicar las cosas de una forma más tranquila, no necesitas correr. De hecho, se está muy bien enfrentando un problema con alguien al lado que te apoya. Todo eso me ha enseñado».

Al ser preguntado por la cercanía entre su hija Manuela, fruto de su relación con Jaydy Michel, y Candela dijo: «Sí, todos la adoran. Cuando me ven bien, todo el mundo está tranquilo y contento y no se pone a analizar ni a juzgar. Y además es que ella es muy simpática, con una vis cómica muy graciosa. Es muy buena en su trabajo y tiene ganas de empezar aquí».

Su ruptura con Rachel Valdés

En la entrevista, Alejandro también abordó otros temas como su nuevo disco, el cual según reveló, le ha tomado dos años terminarlo. Además, habló sobre su última canción 'Palmeras en el Jardín', que habla de su relación y posterior ruptura con Rachel Valdés. «Todo el mundo sabía que ella es cubana y sentía que tenía que hacer esa canción en algún momento porque era un homenaje a la historia que vivimos, que durante mucho tiempo fue muy bella. A la vez funciona para poder cerrar una etapa, abrir ilusionado algo nuevo y sentir que de nuevo puedes», expresó.

Tal y como afirmó el cantante, cerrar esa etapa de su vida le abrió las puertas a una nueva ilusión, en la que asegura que: «Estoy muy feliz. Tengo el corazón en otro sitio y por eso puedo explicarlo sin que me duela».