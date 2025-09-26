El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Alejandro Sancho, en una imagen de archivo. Euroapa Press

Alejandro, el hijo de María Jiménez, vende las joyas de su madre

El joven ha aclarado en el programa 'El Tiempo justo' la razón por la que está vendiendo las joyas de su madre

El Norte

Viernes, 26 de septiembre 2025, 19:06

Alejandro Sancho ha acudido al programa de televisión 'El tiempo justo' donde ha aclarado por qué ha puesto a la venta en internet las joyas de María Jiménez. «El primer año fue aceptación, el segundo adaptación y ahora toca mover todo esto», reconocía Alejandro ante las cámaras. Según ha explicado, la cantante dejó montones de cajas con objetos personales, entre los que se encontrarían joyas, ropa y recuerdos de toda su vida. Ahora, su hijo explica que ha encontrado una solución que para él, es además una bonita iniciativa.

«No vivimos de vender cuatro joyas de mamá. Esto es algo personal, algo bonito, que creo que a ella le habría encantado», añadía el hijo de la cantante. A él le gustaría que los seguidores de María que le escriben para contarle como la música de su madre les ayudaba, pudieran tener un pedacito de ella.

El regalo a Joaquín Prat

Para respaldar sus palabras y demostrar que no busca el lucro económico, Alejandro aprovechó y le entregó un obsequio al presentador del programa, Joaquín Prat. Un rosario bendecido al que, según su hijo, Maria Jiménez rezaba con devoción. «Mi madre rezó durante años, tenía su cuarto lleno de vírgenes, ángeles y rosarios. Para mí esto es un detalle precioso y bendecido».

Alejandro ha finalizado contando que su plan no es solo vender las joyas, sino que también se podrán adquirir la ropa y hasta los bolsos de la artista. Pero lo que sí ha aclarado es que la familia conservará los objetos más íntimos y todo lo relacionado con el legado musical de María, con la intención de en un futuro poder exhibirlos en algún lugar.

