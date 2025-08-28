El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Alejandro Albalá. Europa Press

Alejandro Albalá, nuevo concursante de 'Supervivientes All Stars'

El ex de Isa Pantoja y Sofía Suescun no es la primera vez que participa en un reality, ya lo hizo anteriormente en 'GH DÚO' y también en 'Supervivientes 2021'

El Norte

Jueves, 28 de agosto 2025, 13:35

Alejandro Albalá es oficialmente nuevo concursante de 'Supervivientes All Stars', sumándose de esta manera, a la lista de concursantes confirmados compuesta por Jessica Bueno, Iván González, Gloria Camila, Elena Rodríguez, Kike Calleja y Rubén Torres.

Albalá, tras su confirmación como nuevo superviviente, ha hecho realidad su regreso a la televisión. De hecho, él mismo hace mención a esto en su vídeo presentación: «He estado un tiempo fuera de la televisión pero qué mejor manera de volver por todo lo alto».

Ha participado en varios realities como 'GH DÚO' o 'Supervivientes', y ha colaborado en 'Pesadilla en El Paraíso'. Fue en ese preciso momento cuando decidió alejarse de la televisión hasta noviembre del 2021, en donde empezó a trabajar como jefe de producción del concurso 'El Pueblo más Bonito de Castilla-La Mancha' de la televisión local de Castilla-La Macha.

Su pasado

Alejandro Albalá es hermano de Marta, la mejor amiga de Isa Pantoja. Saltó a la fama tras su relación con la hija de Isabel Pantoja, que acababa de romper con Alberto Isla. Posteriormente, inició una relación con Sofía Suescun, un noviazgo que duró hasta que los dos participaron juntos en la primera edición de 'GH DÚO'.

Actualmente, Alejandro Albalá está al frente de un estanco en el barrio de Carabanchel en Madrid. Estanco que él mismo levantó y que, como ha señalado en más de una ocasión, a pesar de lo que le costó la licencia, el tabaco le da muchos beneficios, llegando a ganar alrededor de 3.000 euros al mes, según confirmó en Outdoor.

