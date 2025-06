Alejandra Rubio agota la paciencia de Joaquín Prat

El Norte Viernes, 27 de junio 2025, 12:18 Comenta Compartir

Joaquín Prat, cansado de las reacciones de Alejandra Rubio en los platós, se ha dirigido directamente a ella para recordarle, en el programa 'Vamos a ver' que en su trabajo como colaboradora es razonable que se le pregunte por los contenidos que ella misma publica en sus redes sociales, teniendo en cuenta que es un personaje público. De ahí que el presentador le haya preguntado por la visita que hizo con Carlo Costanzia a la cárcel donde cumplen condena los hermanos del italiano. Una visita que ellos mismos compartieron en sus historias de Instagram. En la grabación, Carlo y Alejandra aparecían gritándoles desde la calle mientras sonaban petardos.

El vídeo dio que hablar, pero, como de costumbre, Alejandra se negó a hablar de ello cuando este miércoles salió a relucir en televisión. «Yo creo que tengo un límite muy claro en lo que digo y no digo y hago lo que me parece bien. Y lo voy a seguir haciendo. Yo sé hasta donde quiero llegar y las cosas que hago. Si algo no me parece bien, no me parece bien y si algo me parece bien, me parece bien. Y voy a seguir así siempre. Con mi opinión, con mis valores y con mi forma de ser. Y si no os parece bien, fenomenal», se quejó. Además, llamó «gilipolleces» a algunos de los asuntos que se tratan en televisión y se mostró especialmente dura con periodistas como Antonio Rossi o Alessandro Lequio.

Tras el cabreo de la joven, Joaquín Prat no ha dudado en responder: «Alejandra a ver si te ubicas, ¿eh? A ver si te ubicas. Aquí no vienes a hablar con el enemigo. A lo mejor deberías replantearte lo que debes hacer. Deberías reubicarte ya, replantearte lo que debes hacer», ha avanzado el periodista, mirando a cámara -su compañera no estaba en el plató-, en 'Vamos a Ver'.

«Nosotros solo preguntamos porque el vídeo lo has colgado tú. Entiende que te dije desde el principio que eres familiar de una persona que está en prisión. ¿Sobre qué quieres que te preguntemos? ¿Sobre el doctorado?», le ha espetado. Y ha sentenciado: «Es una cuestión de actitud. Si tú subes el vídeo, nosotros te vamos a preguntar».

Alejandra recula

El mensaje de Prat ha llevado a la nieta de María Teresa Campos a emitir un comunicado en sus redes sociales pidiendo comprensión. «No soy un robot, soy humana y cometo fallos, pero parece que se está esperando que los tenga para que haya una razón más para atacarme(nos)», ha afirmado.

En este sentido, ha recordado que hay asuntos de su vida que prefiere no abordar en los medios de comunicación. En concreto, son cuestiones de las que prefiere hablar en sus redes sociales y que no se plantea contar a través de exclusivas: «Al final, en vez de recibir una mano tendida, recibo un guantazo ante situaciones complicadas. A veces echo de menos el calor entre nosotros, un abrazo, una buena palabra y no siempre un reproche, pero también entendiendo que este mundo en el que trabajamos no va de eso. Siento no expresarme de la mejor manera ante situaciones límite para mí. Yo siento, yo lloro, yo vivo, no me considero una persona altiva, ni soberbia, simplemente una chica de 25 años que no es perfecta y que tiene una coraza demasiado grande, porque a veces en este mundo hace falta tenerla. Y así no permitirme sentir más dolor».