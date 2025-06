Alejandra Rubio no acude al cumpleaños de Marc, el nieto de Carmen Borrego José María Almoguera ha querido dejar claro que no exite ningún «mal rollo»» con su prima

Carmen Borrego ha reunido este domingo a todos sus seres queridos para celebrar el segundo cumpleaños de su nieto Marc. José María Almoguera, María La Jerezana y Terelu Campos se dejaban ver por las inmediaciones del domicilio, pero ni rastro de Alejandra Rubio.

La colaboradora de televisión salía a atender a la prensa junto con su hijo y su nuera y ella misma explicaba que «Alejandra está fuera de Madrid, estaba invitada, dijo que venía, pero está fuera de Madrid» y por eso no ha acudido a la celebración. De esta manera, pedía que «no montemos algo donde no lo hay, estaba perfectamente invitada y la ha pillado fuera de Madrid, nada más».

Además, su hijo José María se adelantaba a las especulaciones que pueda haber y ha explicado que no hay «ningún mal rollo» y que le felicitó a su hijo «el día de su cumpleaños».

Carmen no solamente ha excusado a su sobrina, también a su hermana. Terelu llegaba a la fiesta, pero a la media hora sorprendía a la prensa volviendo a salir: «Tenía un compromiso, pero no ha querido dejar de venir, a darle el regalo a Marc, a estar un rato con nosotros, yo le dije que, aunque sea un ratito, vente, y bueno... chica, tenía un compromiso, no pasa nada», explicaba la colaboradora de televisión.

La hija pequeña de María Teresa Campos no ha querido mirar al pasado cuando le preguntan por cómo ha evolucionado la relación con su hijo en este último año: «Las cosas hay que mirar hacia delante, para atrás ni para coger impulso esto es lo que hay eso es lo bonito».

