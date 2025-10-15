Alec Bladwin y su hermano sufren un accidente de coche en Los Hamptons El actor ha relatado las causas por las que su vehículo se chocó contra un árbol

Alec Baldwin y su hermano han sufrido un aparatoso accidente al estrellarse el vehículo en el que viajaban por Los Hamptons contra un árbol. Los hechos se produjeron el pasado lunes, cuando al actor, que conducía un Range Rover SUV de color blanco, se le cruzó un camión, tal y como él mismo ha contado en sus redes. Afortunadamente ambos se encuentran perfectamente.

«Gracias por vuestra preocupación. Solo quiero publicar un mensaje rápido porque he recibido muchas preguntas sobre lo de mi coche esta mañana», ha introducido. «Tuve un accidente de coche esta mañana. Estoy bien. Mi hermano Steven estaba de visita conmigo en Long Island, y pasamos el fin de semana allí por el festival de cine».

«Un tipo se me cruzó con un camión, un gran camión de basura. Un camión de basura del tamaño de una ballena. Nunca había visto un camión de basura así. Debía de ser algo comercial, como para retirar material de una construcción o algo así. Es el camión de basura más grande que he visto nunca», ha detallado el actor.

