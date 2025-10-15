El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alec Baldwin en una imagen de archivo. EFE

Alec Bladwin y su hermano sufren un accidente de coche en Los Hamptons

El actor ha relatado las causas por las que su vehículo se chocó contra un árbol

El Norte

Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:40

Comenta

Alec Baldwin y su hermano han sufrido un aparatoso accidente al estrellarse el vehículo en el que viajaban por Los Hamptons contra un árbol. Los hechos se produjeron el pasado lunes, cuando al actor, que conducía un Range Rover SUV de color blanco, se le cruzó un camión, tal y como él mismo ha contado en sus redes. Afortunadamente ambos se encuentran perfectamente.

«Gracias por vuestra preocupación. Solo quiero publicar un mensaje rápido porque he recibido muchas preguntas sobre lo de mi coche esta mañana», ha introducido. «Tuve un accidente de coche esta mañana. Estoy bien. Mi hermano Steven estaba de visita conmigo en Long Island, y pasamos el fin de semana allí por el festival de cine».

«Un tipo se me cruzó con un camión, un gran camión de basura. Un camión de basura del tamaño de una ballena. Nunca había visto un camión de basura así. Debía de ser algo comercial, como para retirar material de una construcción o algo así. Es el camión de basura más grande que he visto nunca», ha detallado el actor.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un arrollamiento entre Olmedo y Valdestillas provoca retrasos en la línea Madrid-Valladolid
  2. 2 Búscate en las fotos de los aficionados del España-Bulgaria
  3. 3

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  4. 4 Reabierta por completo la vía de alta velocidad entre Madrid y Valladolid tras cinco horas cortada
  5. 5 Los padres de Esther López piden 39 años de cárcel por el asesinato y 500.000 euros de indemnización
  6. 6

    Urbanismo da vía libre a una zona para hasta 70 chalés pareados junto a la factoría de Renault
  7. 7

    Triplica la tasa de alcohol y se estampa contra el nuevo quitamiedos de Arco de Ladrillo
  8. 8

    Un accidente en la rotonda de Vallsur causa importantes retenciones en Valladolid
  9. 9

    Una médica reanima a un ciclista que entró en parada tras chocar contra un turismo en Parquesol
  10. 10 Vuelca un coche tras colisionar con una furgoneta en la avenida de Zamora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Alec Bladwin y su hermano sufren un accidente de coche en Los Hamptons

Alec Bladwin y su hermano sufren un accidente de coche en Los Hamptons