Alberto Isla: «Por dignidad no llamo a quien no me responde» 01:03 El mensaje podría estar dirigido a su expareja, Chabelita EL NORTE Miércoles, 6 febrero 2019, 13:44

«Por dignidad no llamo a quien no me responde». Así lo ha asegurado Alberto Isla en un enigmático texto que ha compartido este miércoles en Instagram y que podría dirigirse a su expareja, Chabelita.