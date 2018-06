Albalá podría haberle sido infiel a Sofía Suescun con una joven en la Feria de Jerez Claudia, la 'amiga especial' de Alejandro Albalá. / Telecinco La 'amiga especial' del cántabro asegura que se lió con el novio de la navarra durante toda la noche EL NORTE Miércoles, 20 junio 2018, 14:29

Al bueno de Alejandro Albalá le ha salido un amiga muy especial que, probablemente, le vaya a complicar la vida y su relación con Sofía Suescun. Desde hace unas semanas, se habla de una posible infidelidad del cántabro hacia la ganadora de 'Supervivientes 2018' en la Feria de Jerez. No obstante, él niega todas esas acusaciones.

La chica con la que supuestamente habría tenido relaciones Alejandro Albalá se llama Claudia, según el programa 'Sálvame', que se ha puesto en contacto con ella. La joven ha explicado que, durante aquella noche, Alejandro Albalá e Iván González se acercaron a ellas en el reservado de una caseta, les invitaron a copas y bailaron juntos. «Alejandro se lió conmigo, nos estuvimos liando toda la noche», comentaba Claudia.

Además, la joven ha asegurado que los dos les invitaron a ella y a su amiga a pasar la noche en un hotel, pero dijeron que no. «Tenían sitio donde quedarse en Jerez, pero querían continuar la noche en un hotel», expresaba Claudia, que añadió: «Estuvieron encima de nosotras, un poquito pesados, y nos dijeron que les siguiéramos en Instagram para seguir hablando, pero no hemos vuelto a contactar».

Al enterarse de esta información, Sofía Suescun expresó su deseo de hablar cara a cara con ella, sin cámaras o con ellas delante. «Yo no tengo ningún problema en hablar con ella, sin cámaras o con cámaras, le contaré las cosas tal y como son», apunta Claudia.

Por su parte, Rafa Mora, otro de los colaboradores de 'Sálvame', apuntaba que la navarra cree que su chico le ha sido desleal: «Sofía Suescun me dice que Albalá está muy nervioso, y ella está muy rayada porque no entiende estos nervios si realmente no oculta nada».