Alba Reche, de OT 2018, fue olvidada por sus padres en un hotel cuando era una niña Alba Reche en la Academia de Operación Triunfo 2018. / RTVE La concursante compartió con sus compañeros la anécdota familiar EL NORTE Valladolid Lunes, 19 noviembre 2018, 10:10

La relación entre los concursantes de Operación Triunfo 2018 cada vez es más estrecha. Tanto que las conversaciones sobre las intimidades de cada uno cada vez son más frecuentes en la Academia, algo de lo que los fans del programa no dejan pasar detalle.

La última en contar una curiosa anécdota ha sido Alba Reche, al compartir con sus compañeros durante una comida que fue olvidada por sus padres en un hotel cuando era pequeña. Según explicó la concursante, todo ocurrió cunado tenía «cinco o seis años» durante unas vacaciones familiares a la nieve.

Según cuenta, solía viajar en el coche de sus tíos porque le gustaba estar con su prima. Por ello, en el viaje de vuelta a casa, sus padres estaban confiados en que la pequeña, tal y como ocurría casi siempre, se encontraba junto a ellos. «A mitad de camino se llaman entre ellos y se dieron cuenta de que yo no iba e ninguno», explicó a sus compañeros, que no pudieron contener la risa.

Jajaja que la Rafi y el Miguel se olvidaron a Alba Reche en un hotel con 6 años 😂 #OTDirecto17NOVpic.twitter.com/V1mLINhQBz — L (@dobetterbyyou) 17 de noviembre de 2018

«Tuvieron que volver, con toda la nevada, a buscarme». Afortunadamente, Alba no se había dado cuenta de lo que estaba ocurriendo, y se encontraba en el hotel jugando. Una anécdota con la que sus compañeros no pudieron contener la risa, salvo María, que mostró cierta angustia con la historia al creer que cuando sea mayor le pasará algo parecido: «Qué horror, es que me va a pasar eso un montón cuando tenga un hijo», aseguró.