El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aitana Ocaña. EFE

Aitana vende su chalet de Madrid por más de un millón de euros

La cantante compartió la casa con Miguel Bernardeu entre 2018 y 2022

El Norte

Viernes, 31 de octubre 2025, 11:47

Comenta

Aitana ha vendido por más de un millón de euros el chalet de Dehesa de la Villa, en Madrid, donde compartió un momento de su vida con Miguel Bernardeau con quien estuvo saliendo entre 2018 y 2022.

Según 'El Confidencial, Aitana ha cerrado una gran operación inmobiliaria para confirmar que no solo sabe llevar su carrera profesional, sino que también tiene buen ojo para los negocios.

La vivienda no es precisamente pequeña y se entiende a lo largo de sus 270 metros cuadrados distribuidos en tres plantas y sobre una generosa parcela de 330 metros cuadrados. Además, cuenta con paneles solares, amplios ventanales y otras muchas comodidades contemporáneas. Según cuenta el medio citado, la propia Aitana supervisó gran parte de la reforma realizada en su día y en la cual también colaboró su padre con el fin de adaptar los espacios a su gusto.

Tras su ruptura en 2022, la artista se mudó a otra residencia situada a las afueras de Madrid, buscando más privacidad, y mantenía la propiedad de Dehesa de la Villa de una forma bastante discreta. Finalmente, como explica 'El Confidencial', se ha estampado este último otoño la firma de venta de aquella casa en la que vivió con Miguel Bernadeau.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  3. 3

    Un grupo de personas retiene al exhibicionista de Parquesol y facilita su identificación policial
  4. 4

    Irrumpe en mitad de clase y amenaza al profesor por «romperle» una ventana de su casa
  5. 5 Tiendas y supermercados que abren en Valladolid el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos
  6. 6

    Ochenta menores limpian a mano el entorno de Las Moreras y retiran 52 kilos de latas, vidrios y colillas
  7. 7 El restaurante familiar en el polígono de San Cristóbal con un menú casero y abundante
  8. 8

    Una puñalada mortal, «un arrebato» y un cadáver ensangrentado en Medina del Campo
  9. 9

    Amplio respaldo de los técnicos sanitarios al primer día de huelga, con afectación en quirófanos
  10. 10

    La nueva sede de la ONCE revitalizará Puente Colgante con más de cien empleados y mil usuarios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Aitana vende su chalet de Madrid por más de un millón de euros

Aitana vende su chalet de Madrid por más de un millón de euros