Aitana vende su chalet de Madrid por más de un millón de euros La cantante compartió la casa con Miguel Bernardeu entre 2018 y 2022

Viernes, 31 de octubre 2025

Aitana ha vendido por más de un millón de euros el chalet de Dehesa de la Villa, en Madrid, donde compartió un momento de su vida con Miguel Bernardeau con quien estuvo saliendo entre 2018 y 2022.

Según 'El Confidencial, Aitana ha cerrado una gran operación inmobiliaria para confirmar que no solo sabe llevar su carrera profesional, sino que también tiene buen ojo para los negocios.

La vivienda no es precisamente pequeña y se entiende a lo largo de sus 270 metros cuadrados distribuidos en tres plantas y sobre una generosa parcela de 330 metros cuadrados. Además, cuenta con paneles solares, amplios ventanales y otras muchas comodidades contemporáneas. Según cuenta el medio citado, la propia Aitana supervisó gran parte de la reforma realizada en su día y en la cual también colaboró su padre con el fin de adaptar los espacios a su gusto.

Tras su ruptura en 2022, la artista se mudó a otra residencia situada a las afueras de Madrid, buscando más privacidad, y mantenía la propiedad de Dehesa de la Villa de una forma bastante discreta. Finalmente, como explica 'El Confidencial', se ha estampado este último otoño la firma de venta de aquella casa en la que vivió con Miguel Bernadeau.