Aitana habla, por primera vez, del famoso beso Aitana Ocaña. / Instagram La cantante ha confesado que está orgullosa de mantener una relación con Cepeda EL NORTE Miércoles, 4 julio 2018, 19:57

Aitana, la extriunfita de 'Operación Triunfo', ha realizado las primeras manifestaciones después del famoso beso con Cepeda durante el concierto en el estadio Santiago Bernabéu. Para realizar las declaraciones ha elegido la inauguración de la Mercedes-Benz Fashion Week de este año.

La cantante confesó sentirse más liberada desde el beso y estar orgullosa de mantener una relación con su compañero de 'OT'. «Me dí un beso con Luis porque me apetecía, quería hacerlo», comentó Aitana. Con una gran sonrisa comentaba que estaba muy feliz, aunque también manifestó que era consciente de que había mucha gente que sabía que existía un romance entre ambos.

Al margen de su faceta sentimental, Aitana Ocaña está que no para. Tal es así que se ha visto obligada a posponer el lanzamiento de su próximo single para centrarse en un nuevo proyecto completamente apartado del mundo de la música y que hace referencia a la publicación de su primer libro en el que hablará de sus experiencias. El libro incluirá numerosas ilustraciones de la propia Aitana. «Es algo que me emociona muchísimo porque no solo llevará mis primeros textos (los cuales escribí con la ayuda de una 'coach', la cual le estoy súper agradecida por toda esa ayuda», comentaba Aitana en su Instagram.