Aitana, conmovida por el final de la gira de 'OT' Aitana, concursante de 'Operación Triunfo 2017'. / E. Press La cantante no puede creerse que solo quede un concierto, el de Almería, para cerrar el tour Viernes, 17 agosto 2018, 11:01

El éxito ha rodeado la gira protagonizada por los participantes en 'Operación Triunfo 2017', que han conseguido colgar el cartel de 'no hay entradas' en muchas ciudades españolas. Pero llega el momento final y los 'triunfitos' no se creen que momentos tan emotivos como el progagonizado en Benidorm por Amaia y Aitana al cantar juntas 'Con las Ganas de Zahara' no volverán a repetirse.

Pero todavía queda uno, dentro de nueve días, en Almería, y Aitana, movida por el final de la gira, ha querido expresar sus sentimientos en Instagram con la publicación de una fotografía y un texto: «Realmente no puedo creerme que ya sólo quede uno. Y no quiero... y obviamente ninguno queremos. Ayer nos dijeron que no teníamos que estar tristes... que habíamos compartido cosas muy bonitas y que disfrutáramos. Y eso hicimos... pero es que es imposible que no se te remueva el estómago de pensar que se está acabando».

La tristeza de los concursantes de 'OT 2017' no está provocada únicamente por la conclusión de los conciertos sino porque termina la oportunidad de coincidir los 16 que participaron en la Academia. «Si lo sé, me estoy volviendo a poner dramática... pero la gira era como la «excusa» de vernos los 16, si o si. Tenernos nos vamos a tener siempre, porque el vínculo que ha creado Operación Triunfo es tan fuerte que sabemos que no se va a romper, yo por lo menos lo sé. Pero... les voy a echar de menos. Aun que se que los voy a tener ahí siempre. Y que a ver nos vamos a ver igual realmente», escribe la benjamina del programa.